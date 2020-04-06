【5G手機選購攻略】小米、華為、Samsung、vivo 有勁有平點樣揀？

香港 5G 正式啟用，小米10 系列、華為 P40 系列及 Mate Xs、Samsung Galaxy S20 系列及 vivo NEX 3等 5G 手機亦先後推出應市，到底消費者應該點樣揀？不如就等記者跟各位一起研究現時香港 5G 的主要賣點！

香港 5G 服務正式啟用，部份手機商亦搶先推出適合香港 5G 網絡頻道使用的 5G 手機，若果以推出的先後次序排列，分別為上年年底搶先推出的 vivo NEX 3、華為 Mate Xs、Samsung Galaxy S20 系列、小米10 系列，以及即將在接下來兩星期內推出的華為 P40 系列。另外，雖然有不少水貨商以平衡進口方式，從其他地區引入更多的 5G 型號手機，不過大家必須留意，國外（包括中國市場）的 5G 手機，並不一定支援香港的 5G 頻道。

小米10 系列：最抵 5G 手機

小米10 系列將於 4 月 7 日開始預訂，21 日正式開賣，其中小米10 普通版（8GB + 256GB）定價港幣 $4,999， 小米10 Pro 版（8GB + 256GB）定價則為 $5,999。小米10 普通版的 $4,999 定價，恐怕會在一段時間內香港 5G 市場中入手價最便宜的一部，而且購買小米10 系列，更包括 24 個月超長保養期，及可享有一次屏幕維修服務（總值港幣 $549），實在抵玩。

小米10 雖然一改品牌以往的超低價開賣策略，不過配備最高規格的 Snapdragon 865 處理器，而且在 DxO 攝影排名得分第 2，論性價比在市場上依然無出其右。唯一需要考量的，是小米10 系列並不支援實體雙 SIM 卡，而支援 eSIM 作副 SIM 的功能，則要稍後的 OTA 更新才能補上。

華為 P40 系列：5G 攝影王者

華為 P40 系列即將在接下來的兩星期正式派貨，售價待定。其中華為 P40 Pro 剛剛以 128 分問鼎 DxOMark 手機排行榜王者寶座（6 月更會有支援 10x 光學變焦的 P40 Pro+ 推出），以拍攝質素而言，仍然是市場上最出色的一個系列。就算是一般版的 P40，亦提供達 3x 光學變焦；加上大型的 RYYB 感光元件及華為自家研發的 XD Fusion 拍攝晶片，P40 系列無疑是希望 5G 及攝力兼得的朋友的當然選擇。

華為 P40 系列定價即將公布，不過由於美國禁令的關係，P40 系列將無法使用由 Google 提供的 GMS（Google Mobile Service），換言之用戶要尋找替代方法，去使用慣常的 Gmail、Google Maps 及 Google Play 下載軟件等服務。

華為 Mate Xs：5G 摺 Mon 之選

華為 Mate Xs 跟其他市場上的 5G 手機有一個頗主要的分別，就是 Mate Xs 是一台使用摺疊式屏幕技術的 5G 手機。如其說是手機，其實 Mate Xs 更近似一台 5G 平板。華為 Mate Xs 打開後是一部設有 8 吋大型屏幕的平板，而摺疊時則是分別 6.6 吋及 6.38 吋前後雙屏幕手機，跟華為 P40 系列一樣起用 Kirin K990 5G 處理器，配合大型的 8 吋屏幕，以 5G 睇片、打機，明顯更加爽手。

另外，鏡頭方面亦屬 Leica 認證的 4,000 萬像素主鏡，跟 P40、小米10 或者 Samsung S20 系列等相比，亦不見明顯下風。不過跟 P40 系列一樣，華為 Mate Xs 將無法使用 Google GMS 系統，有興趣的朋友需要注意。華為 Mate Xs 定價 $19,888，已於 3 月 18 日開賣。

Samsung Galaxy S20 系列：規格最齊全 5G 手機

Samsung Galaxy S20 系列定價分別為 S20（12GB + 128GB）$6,998、S20+（12GB + 128GB）$7,998、S20 Ultra（12GB + 256GB）$9,998 以及 S20 Ultra 頂配版（16GB + 512GB） $10,998，若果單從價錢而論，S20 系列僅比華為的 Mate Xs 系列便宜，就連最入門的 S20，都要比整個小米10 系列更昂貴；不過對比其他 5G 手機，S20 系列在規格上是最完整的。

對比小米10 系列，雖然 S20 系列在處理器甚至鏡頭上都跟前者不相伯仲，不過 S20 系列就達到 IP68 的防水防塵標準，而小米10 系列則只有 P2i 納米防水塗層，僅足夠應付生活防水。對比華為 P40 系列，S20 系列在攝力上可能稍有不及，不過能夠使用 GMS 系統，恐怕是不少消費者必須考慮之處。總括而言，S20 系列是市場上最完整功能的 5G 手機系列，考慮的主要就是價錢問題。

vivo NEX 3：最型彈鏡 5G

vivo NEX 3 是最早於香港市場推出的 5G 手機，上年 10 月底便已經正式面市，8GB + 256GB 版本定價為 $6,698，價錢屬中價位的選擇，不過配備的是屬於上年度的 Snapdragon 855+ 處理器，有興趣的朋友需要留意。

vivo NEX 3 最大優點當然是彈出式前鏡頭設計，令到 NEX 3 是眾多 5G 手機當中，唯一一台以真．全面屏示人的產品，另外 6,400 萬像素主鏡頭、瀑布屏設計等，亦是旗艦手機級數。由於 vivo NEX 3 推出已經一段時間，有興趣的朋友不妨留意，市場價格可能已有調整（部份小店行貨已下調至大約 $5,200 水平），這個應該是入手 vivo NEX 3 的其中一大優勢。