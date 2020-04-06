新型口罩騙案？過百人中招！解構網購新陷阱　苦主：防不勝防

全球都受到新型冠狀肺炎（COVID-19）疫症肆虐的關係，口罩仍然是供不應求，仍有不少人搶購。亦因為這樣不少人心急買，衍生了不少網上編案，早前如Facebook、Marketplace或Carousell等網店就曾發生不少「疑似騙案」，付款後收不到貨，或貨不對辨的情況屢見不鮮。最近，網上又有「新型」疑似口罩騙案發生，苦主更達至百人以上！究竟是什麼一回事？記者向苦主追蹤來龍去脈，以及訪問為這些「網店」提供平台的公司，看看如何防範。

不少網民為買口罩，誤墮網購陷阱。（林勇攝）

FaceBook marketplace、IG或Carousell等不少網購平台，曾出現很多「疑似」口罩騙案，雖然早前警方搗破一兩單網上騙案，將騙徒繩之於法。可是網上「疑似」騙徒仍然屢見不鮮，今次記者就發現今次騙徒「升級」了不單單在拍賣或網店平台上以「個體戶」形式賣貨，直頭利用一些協助製作公司網店為「平台」，令買家感覺有「公司」在背後，好像感覺較為可靠一點。誰不知，今次騙徙就利用這些協助製作網店公司的「小漏洞」，幾乎0蚊成本製作了一個網店平台，近百多位買家於此網店購買口罩或防疫用品之後，不單沒有出貨，向店主查詢亦沒有任何回應。

看到此疑似騙徒的網店，看到很多口罩都是限量發售，令買家心理上要快出手，失去了冷靜而中招。（手機截圖）

因為今次「疑似」口罩騙案涉及苦主很多，「阿火」身邊的朋友亦都「中招」，因此決定協助這班苦主於Telegram設立「口罩苦主」群組，希望可以集合眾人的力量及更多證據向警方報案。

「今次呢間網店先在IG賣廣告，首POST係3月17日，放口罩相片，引流到該網店購買。而網店只提供轉數快（FPS）一種方式付款，所有人付了款都收唔到貨。網店亦沒有任何聯絡方式，苦主愈來愈多。」阿火向記者道。

「我向多人查證後，我懷疑此網店是利用SHOPLINE APP平台免費試用30日服務，建設網店呃錢。而且只用轉數快收錢，完全避過PAYPAL、STRIP等的身分認證。」阿火更指，最怕就算利用FPS的電話號碼來追蹤，如果銀行戶口係「黑戶口」可完全隱身，更難追蹤。「感覺今次騙徒成功呃錢小試牛刀，有機會大量複製成功模式再呃錢。真的很希望大眾可以注意小心，SHOPLINE亦可以提供一切的協助。」

其中一位苦主Amanda就向記者回憶「疑似」騙局的過程，「一開始時朋友介紹我去此網站購買，而且我又覺得是一間公司開的網店應該比FB等拍賣平台可靠吧，見售價又比坊間便宜，因此向此網店利用轉數快（FPS）購入了1包日本超立體口罩。」Amanda於3月26日於此網店購買後，即時就已經收到付款通知，而同日下午更收到「備貨中」通知，心想應該可以很快便收貨了吧，事實卻事與願違。「兩日後，3月28日星期六下午狀態就改為『發貨中』，3月30日更改為『已發貨』，可是我卻完全沒有收到速遞的tracking no.，心想不妙想搵店主幫忙。可是無論用即時通訊、轉數快的電話號碼等，對方都沒有回覆。」直至4月初，於IG上看到此「口罩苦主」群組，Amanda加入後就決定與其他苦主一同去報案。

阿火就覺得今次這個「疑似」騙徙的網店可謂做足準備，一般人真的很難去防避，「今次網店賣口罩，給人的感覺比IG Shop、FB網店可靠；第二、網店加了Logo；第三、有啲貨會『缺貨』，扮到真一樣；第四、網店標明『每單限購2件，重覆訂購有可能CUT單』，絕對是精心設計，令買家更心急付款購買。」這亦都是令苦主們感覺這些「疑似」騙徒網店防不勝防。

SHOPLINE香港區總經理韋百濤Plato Wai回應指，如網店提供信用卡、PayPal或PayMe for Business收款，可靠度會較高。（相片由SHOPLINE提供）

就今次事件記者聯絡了今次相關網店的製作平台SHOPLINE負責人：香港區總經理韋百濤Plato Wai，得知此事後亦大感緊張，希望盡可能協助到這班苦主。「其實阿火早前已經向我們聯過過有此事發生，但因為始終是個人身份查詢下，我們不能夠向他透露有關商店店主的資料。」Plato了解事件的來龍去脈後，指已經盡力聯絡過該店主，希望那麼店主能現身與眾買家對質、發貨或退款，可是最後還是沒能夠成功聯絡得到。「現時為止我都未能夠肯定說是騙案，但如果警方調查時向他們索取有關網店的資料，一定會盡力協助。」

另外，阿火所質疑「30日免費試用」會否令騙徒可以0成本「犯案」，Plato就說：「因為平台為了新手賣家可以簡單自建網店，以及試用其功能，因此30日免費試用時都可以用得到大部份的電商功能。」究竟是否會令騙徒0成本作案？Plato雖然沒有正面回應，但指如果買家能夠留意以下幾點，要找有信譽的可靠網店並不難。「看今次case，這位『疑似』騙徒並沒有使用我們提供的『電子支付』平台，而只利用私下提供的轉數快PFS來收款，較難以追蹤。」Plato認為最好找一些網店收『信用卡』或『PayPal』這類電子支付平台會較安全，「因為要申請開立這類商用的電子平台，銀行都會有齊賣家的個人資料，要追蹤都會較易。而且這些第三方電子支付平台，如買家或賣家發現交易有問題時，都可以hold住交易，令對方不易騙取金錢。」

另外，Plato指買家可以查看該網店有否取得香港零售管理協會的「優質網店認證」，「一般網店都可以申請『優質網店認證』，香港零售管理協會會以『神秘顧客』形式來測試該網店設計、正貨與否以及客戶服務等幾方面，是否達到『優質網店』的指標。」如果有心能取得認證的網店，大家都可以安心購物。