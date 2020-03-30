HKTVmall口罩分清真假！網上群組搶先開售？HKTVmall嚴正澄清

HKTVmall口罩將於短期內發售，預計2元一個，但近日有Facebook群組張貼HKTVmall口罩圖，聲稱「ASTM LEVEL 2口罩 只售HK$2一個！！」，就此HKTVmall發出嚴正聲明澄清。

HKTVmall口罩好消息！每個$2個即將開賣 產量1000萬個

HKTVmall生產的口罩。（HKTVmall）

HKTVmall早前於台灣重金購買口罩機生產香港製造口罩，其行政總裁王維基上周表示，口罩將以2元一個出售，預計1至2星期內開售。

↓↓↓ HKTVmall口罩機及生產情況 ↓↓↓

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不過Facebook群組「OnlineHeungKung.com (香工時裝批發)」上周五（3月27日）張貼了HKTVmall口罩圖，寫上「ASTM LEVEL 2口罩 只售HK$2一個！！」。

HKTVmall之後於Facebook發嚴正聲明，指有Facebook群組盜用了其影片截圖及照片，令人誤會將會有其他網站出售HKTVmall口罩，同時強調「HKTVmall口罩只會在 HKTVmall 平台出售」。（FB原文連結）

（HKTVmall）

事隔幾天，「OnlineHeungKung.com (香工時裝批發)」今（3月30日）凌晨發道歉聲明，稱因處理帖子方法不當引致HKTVmall及個別網民產生誤會，誤以為「OnlineHeungKung.com (香工時裝批發)」將有HKTVMALL生產的口罩出售，深表歉意，已刪除帖文。