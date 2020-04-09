華為 P40 系列香港即日上市 五倍光學變焦 P40 Pro 價錢吸引？

香港 5G 網絡剛正式啟用不久，市場上可以選擇的 5G 手機又多兩部。 華為早前在國外發表的 P40 系列，今日就正式在香港舉行上市發布會，一如所料只有系列中較為低階的兩部 P40 以及 P40 Pro 會率先發售，而擁有 10 倍光學變焦鏡的頂級機 P40 Pro+ 則依然要等等，不過在售價方面，今次的 P40 系列一樣有其吸引之處。

華為 P40 － 三鏡入門機

今次上市 P40 系列最入門的版本 P40，一如既往並沒有最強規格，但卻有著不錯的性價比。其處理器規格與 P40 Pro 與及 P40 Pro+ 一樣是 Kirin 990 5G，與其他兩部機的最大分別在於屏幕並非曲邊、而且尺寸較小。

「只有」3 倍光學變焦鏡頭，但主鏡一樣有 5000 萬像素 RYYB CMOS，而且都配置了華為自家開發的 XD Fusion 圖像處理，其實整體的拍攝規格對比上年度的 P30、甚至是 Mate 30 Pro 都有輕微進步（圖 華為）

P40（8GB RAM + 128GB ROM） 即日有售，售價＄4,988。

華為 P40 Pro － 潛望式 5 倍變焦

既然 P40 Pro+ 未能在近期上市，稍次一階的 P40 Pro 自然要擔起今個季度的華為大旗。不過雖然 P40 Pro 未有採用真．10 倍光學變焦鏡頭，但依然有承傳自上代 P30 Pro 的潛望鏡設計遠焦鏡，可以做到 5 倍的光學變焦。

比起 P40 Pro+ 少一個 3 倍光學變焦、卻又比 P40 多出一個 ToF 測距鏡頭，使 P40 Pro 的定位夾在中間（圖 華為）

實機開箱圖輯（按圖放大看詳細圖文）

+ 7 + 6 + 5

P40（8GB RAM + 256GB ROM） 即日有售，售價＄6,988，與上代 P30 Pro 上市時的價錢一樣。另外，雖然是位處系列中階位置，但由於用的都是 5 倍光學變焦鏡頭，其在目前香港市場的主要競爭對手，其實是同樣擁有同倍數光學鏡頭的 Samsung Galaxy S20 Ultra。

考慮到 S20 Ultra 過萬的價錢，華為 P40 Pro 近＄7000 的售價就顯得更為吸引，不知這樣的價格差距，又可否彌補 P40 系列因美國封殺而失去的 GMS 弱點呢？