【楓林網查封風波】小鴨影音、gimy.tv、momovod影視網站相繼關閉

【楓林網、小鴨影音、gimy.tv、momovod等關閉】提供免費日韓台美劇及動畫和電影的大型網上影視平台楓林網，因盜版問題被查禁觸發大風波，連帶gimy.tv、momovod、pttplay及小鴨影音等平台都緊急關閉。

台灣最大盜版影視網「楓林網（8maple.ru）」昨日被查封，2名創辦人被捕，侵權金額近新台幣10億元新台幣（港幣約2.58億元）。

楓林網（8maple.ru）被查封。（Google）

雖然楓林網主站「8maple.ru」已經查封，但分站仍然能夠瀏覽，未知何時會受影響。

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「楓林網」查封風波席捲台灣其他影視平台或論壇。根據台灣警方資料，盜版網站流量排名首3位分別是楓林網、伊莉論壇，以及gimy.tv等，其中號稱「不死鳥」的「伊莉論壇」，已關閉部分下載區跟連續劇區，排第3的gimy.tv更已緊急關站，只留下「若無再見 請您保重 謝謝各位劇迷們」。

但以上只是開端，其他影視平台如「小鴨影音」、「momovod」和「pttplay」等，今日都被發現緊急關閉，「一片空白」。

多個影視平台關站引起熱論，有網民形容是「世界末日」，亦有網民認為應支持正版，「抄一抄也好，這樣合法的統一播放平台才能誕生」。