仲當iPad放大版iPhone、影片播放器咁用？31個必備App功能大增值

雖然今年沒有Apple春季發布會，但蘋果依舊推出了全新的iPad Pro， 除了硬件升級外，還為iPad 配備了讓它變得更像一台電腦的妙控鍵盤，讓它更好地成為生產力工具。好的工具也要有得力的助手，app 就是讓iPad 更好用的秘訣，新買了iPad 不知道裝什麼app？看這一篇就夠了。

▼▼▼點擊即睇各類iPad好用App▼▼▼

#1. 學習類（點圖放大▼）

+ 13 + 12 + 11

#2. 閱讀類

iPad 的大尺寸可以讓它變身為閱讀器，我們可以把它當作看書的工具。（點圖放大▼）

+ 12 + 11 + 10

思維導圖

思維導圖是一種圖像式思維方式，利用樹狀圖來表達思維，日常工作中我們接觸思維導圖也很多，比如頭腦風暴、活動复盤等等。iPad 上我們可以用思維導圖來整理自己的思路，複習學習內容等，讓自己的思路更清晰，思考更有邏輯。《思維導圖》十分輕量簡單，不需要考慮美觀度，直接開始製作腦圖，想要隨時隨地記錄靈感不要求樣式的可以用它。（點圖放大▼）

#4. 掃描工具

新iPad Pro 搭載了「浴霸」攝像頭，讓它的拍攝更出色，掃描也更精準（點圖放大▼）

#5. 視頻剪輯用iPad 剪視頻也是同樣絲滑（點圖放大▼）

+ 2

#6. 繪畫

iPad 搭配Apple Pencil 讓它有了更多可玩性，特別是各類app 的出現讓在iPad 上畫畫這件事也變得簡單起來。（點圖放大▼）

+ 3 + 2

總結

如果你買了 iPad，可以參考這篇文章來讓它變身生產力工具，正如 Apple 發布新 iPad Pro 的 slogan：你的下一台電腦，何必是電腦！

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：新iPad 只是愛奇藝播放器？這34 款實用App 幫你秒增「生產力」】