Samsung 8K QLED電視系列抵港　廿萬矜貴新機有何賣點

人人留在家中抗疫，不少碌手機上網，便是打開電視睇劇、睇電影及打機。而Samsung就在此時於香港推出一系列新電視，當中包括8K QLED電視系列、入門級4K電視外，還有兩個極具話題性的「自動旋轉」電視系列「The Sero」以及畫框The Frame系列最新作，即睇新機有什麼吸引之處。

↑↑↑↑按按上圖睇片↑↑↑↑

頂級8K質素

今次Samsung帶來了一系列8K QLED系列，最旗艦級的便是擁有「無盡屏幕」設計的Q950TS系列（85及75吋），其只有2.3mm超窄邊框（99％佔屏比例）以及超薄機身的設計，掛上牆上後幾乎看不出機身邊框，實在漂亮。另外，機背內置6個喇叭，以主體追蹤環迴聲效+（Object Tracking Sound+）功能，音效能隨著屏幕影像所移動，產生立體且極具方向感的音效，就算沒有安裝任何soundbar等音響系統，都可以感受到逼真的音效。除了最頂級的Q950TS系列外，還有較為入門級的Q800T系列，雖然邊框就沒有那麼「無盡」但屏幕及音響質素同Q950TS系列同級。

最新8K QLED系列：Q800T 82吋（左）及 Q950TS 75吋（右）

1080、4K影片自動Upscale

雖然現時8K的影片source實在少得可憐，頂多是YouTube少量原生8K影片，便是一些自己拍攝或下載的8K影片文件（或Samsung S20手機拍攝的8K影片）。但兩個8K QLED系列都內置對應第二代8K量子人工智能處理器，可以利用人工智能AI升頻與Deep learning深度學習功能，分析和識別內容，自動將影像upscale至8K解像度，記者實試下，機內安裝的串流影片Apps（如Apple TV +及Netflix）或直接USB讀取的4K，甚至1080p的影片，它都可以upscale至接近8K質素。雖然影像就沒有YouTube原生8K般超精細，但就算1080p影片放大至75吋大屏幕，都沒有「起格」現像，都「見得人」。只可惜暫時此「upscale」技術未支援HDMI外部影像輸入，要不然這功能會更加實用。

↓↓↓↓點按下圖放大解說↓↓↓↓

+ 3 + 2

當然，除了8K系列外，相對「較為入門級」的4K電視系列都有更新，較高規格的Q95T及Q80T就用上最新陣列背光（Direct Full Array）技術，利用AI智能調整背光，展現更豐富的顏色。而售價較親民的Q70T和Q60T，亦都配備Dual LED 技術，新增暖色LED更平衡色彩和亮度，令用家體驗到更深層次的色彩。

手機一拍即連

新4K或8K系列的電視，都新增了兩個有趣的新功能，第一便是「Multi-View」的功能，無論用Samsung、其他Android或iPhone手機（利用AirPlay），都可以將影像投影在大電視中，以「畫面分割」、或「畫中畫」的型式，一邊睇電視節目或影碟等影片時，一邊可以睇手機畫面上的資訊，都幾方便。另外，還有「一拍即View」的功能，如果是最新Samsung手機（如S20系列），無需作任何設定，手機一拍電影機身任何一邊框，便可以即時無線連結，直接將手機影像投影在電視之上。

可以手機投影屏幕畫面至電視上，以分割形式或畫中畫形式顯示（林勇攝）

兩大好玩系列

4K及8K系列外，Samsung還帶了兩款早前在CES2020展出的新品電視到港，要講最有趣的一定是新系列「The Sero」。The Sero此字在韓文便是「垂直」的意思，但又並非一台單純「垂直」的屏幕，而是一個識得自動跟手機轉的電視。只需要將Samsung手機連上The Sero，它就會根據用家「直」或「橫」使用時，即時逐轉至合適的模式，尤其最適合成日喜歡睇IG Story或其他網上社交平台的「直度」短片，睇得更大更盡。

另外，之前已經推出過的The Frame最新2020年版本，同樣是「扮」畫框的電視系列，可以自由更換「畫框」，配合掛牆架和隱藏式光纖連線，掛上牆上猶如一幅畫一樣，擺得又用得。

相關消息：Samsung 電視紙皮箱包裝好實用？官方設計摺成貓屋又得書架亦得！

↓↓↓↓點按下圖放大即睇各型號售價↓↓↓↓