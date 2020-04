【消委會】電腦防毒軟件大比併！4款免費最高分　媲美貴價軟件

【防毒軟件大比併】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下,不少人在家工作,網絡安全更見重要。消委會測試了市面Windows及MacOS防毒軟件,發現免費軟件亦可媲美付費軟件。

測試由國際消費者研究及試驗組織(International Consumer Research & Testing,ICRT)統籌進行,23款樣本適用於Windows系統,另有9適用於MacOS系統。

↓↓↓ 適用於Windows系統樣本 ↓↓↓

↓↓↓ 適用於MacOS系統樣本 ↓↓↓

3款網絡防衞較遜色

實驗室利用400個從網上下載的惡意程式,測試樣本能否阻擋相關網頁顯示及惡意程式(由於針對MacOS操作系統惡意程式網頁較少,MacOS軟件樣本沒有進行這項測試),大部分樣本均表現不錯,多達20款成功偵察率高於90%,獲4點或以上評分,但有3款較遜色。

各樣本網絡防衛評分如下:

USB裝置防衞普遍欠佳

實驗室把對應Windows及MacOS系統的已知惡意程式檔案,儲存在USB裝置內,然後將USB裝置插入離線(offline)及在線(online)狀態下的電腦,大部份樣本因離線時明顯防衛不足拖累評分,惟有4款表現略佳獲3點評分。

4款表現略佳樣本:

手動檔案掃描表現懸殊

實驗室把對應Windows、Android手機及MacOS系統的已知惡意程式,放在電腦硬碟中,然後以在線及離線狀態下手動掃描偵察。

於Windows 系統下測試的樣本,以「Avira」Antivirus Pro及Free Security、「ESET」Internet Security表現較佳,不論在線或離線都獲5或4.5高評分;「Trend Micro」PC-cillin Maximum Security、「Panda」Dome Advanced、「Sophos」HitmanPro.Alert及「Microsoft」Windows Defender則只得2或以下評分。

於MacOS系統測試的樣本,在線狀態以「Avira」Free Antivirus for Mac表現較佳,獲5點高評分,離線狀態則以「AVG」AntiVirus for Mac及「Avast」Security for Mac表現較好,同獲4點評分。

消委會指出,不少樣本於離線狀態的表現都略低於在線狀態,反映樣本普遍採用雲端運算(cloud computing)技術,亦即依靠上網接駁至伺服器來運作,故為提高網絡安全,用戶日常進行檔案掃描時,都應確保電腦已連接上網。

4款勒索程式防衛能力低

用以測試的電腦私人資料夾內存放400個重要檔案,實驗室統計最終被惡意加 密了的數量(由於針對MacOS系統的勒索程式較少,因此沒有進行此項測試),發現17款樣本堵截勒索程式能力強大,完全沒有重要檔案被加密,獲5點最高評分;但有4款表現差,其中3款更全數重要檔案都被惡意加密。

4款表現差樣本:

總評分

是次測試中,不少樣本都是免費版本,但不代表功效比收費軟件差,以下是各樣本總評分,多個免費軟件都獲得4.5分高分(5分滿分),與最高分的收費軟件同分。

↓↓↓ Windows系統樣本 ↓↓↓

↓↓↓ MacOS系統樣本 ↓↓↓

知多些:收費及免費軟件有何分別?

消委會表示,收費產品主要是功能較豐富的網絡安全套裝,通常包含額外功能,例如內置防火牆(firewall)、銀行網頁保護(banking protection)、過濾垃圾郵件(anti-spam)及家長監護(parental control)等;免費產品主要是防惡意程式(anti-malware)軟件,功能以防病毒(anti-virus)及間諜程式(anti-spyware)為主,通常不包括防火牆。