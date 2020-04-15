【消委會】電腦防毒軟件大比併！4款免費最高分　媲美貴價軟件

【防毒軟件大比併】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，不少人在家工作，網絡安全更見重要。消委會測試了市面Windows及MacOS防毒軟件，發現免費軟件亦可媲美付費軟件。

（消委會）

測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，ICRT）統籌進行，23款樣本適用於Windows系統，另有9適用於MacOS系統。

↓↓↓ 適用於Windows系統樣本 ↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

↓↓↓ 適用於MacOS系統樣本 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

3款網絡防衞較遜色

實驗室利用400個從網上下載的惡意程式，測試樣本能否阻擋相關網頁顯示及惡意程式（由於針對MacOS操作系統惡意程式網頁較少，MacOS軟件樣本沒有進行這項測試），大部分樣本均表現不錯，多達20款成功偵察率高於90%，獲4點或以上評分，但有3款較遜色。

各樣本網絡防衛評分如下：

+ 19 + 18 + 17

USB裝置防衞普遍欠佳

實驗室把對應Windows及MacOS系統的已知惡意程式檔案，儲存在USB裝置內，然後將USB裝置插入離線（offline）及在線（online）狀態下的電腦，大部份樣本因離線時明顯防衛不足拖累評分，惟有4款表現略佳獲3點評分。

4款表現略佳樣本：

手動檔案掃描表現懸殊

實驗室把對應Windows、Android手機及MacOS系統的已知惡意程式，放在電腦硬碟中，然後以在線及離線狀態下手動掃描偵察。

於Windows 系統下測試的樣本，以「Avira」Antivirus Pro及Free Security、「ESET」Internet Security表現較佳，不論在線或離線都獲5或4.5高評分；「Trend Micro」PC-cillin Maximum Security、「Panda」Dome Advanced、「Sophos」HitmanPro.Alert及「Microsoft」Windows Defender則只得2或以下評分。

於MacOS系統測試的樣本，在線狀態以「Avira」Free Antivirus for Mac表現較佳，獲5點高評分，離線狀態則以「AVG」AntiVirus for Mac及「Avast」Security for Mac表現較好，同獲4點評分。

消委會指出，不少樣本於離線狀態的表現都略低於在線狀態，反映樣本普遍採用雲端運算(cloud computing)技術，亦即依靠上網接駁至伺服器來運作，故為提高網絡安全，用戶日常進行檔案掃描時，都應確保電腦已連接上網。

4款勒索程式防衛能力低

用以測試的電腦私人資料夾內存放400個重要檔案，實驗室統計最終被惡意加 密了的數量（由於針對MacOS系統的勒索程式較少，因此沒有進行此項測試），發現17款樣本堵截勒索程式能力強大，完全沒有重要檔案被加密，獲5點最高評分；但有4款表現差，其中3款更全數重要檔案都被惡意加密。

4款表現差樣本：

總評分

是次測試中，不少樣本都是免費版本，但不代表功效比收費軟件差，以下是各樣本總評分，多個免費軟件都獲得4.5分高分（5分滿分），與最高分的收費軟件同分。

↓↓↓ Windows系統樣本 ↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

↓↓↓ MacOS系統樣本 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

知多些：收費及免費軟件有何分別？

消委會表示，收費產品主要是功能較豐富的網絡安全套裝，通常包含額外功能，例如內置防火牆（firewall）、銀行網頁保護（banking protection）、過濾垃圾郵件（anti-spam）及家長監護（parental control）等；免費產品主要是防惡意程式（anti-malware）軟件，功能以防病毒（anti-virus）及間諜程式（anti-spyware）為主，通常不包括防火牆。