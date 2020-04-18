新冠肺炎病毒勁過伊波拉？法國研究：要用超高溫先殺得死！？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情仍然肆虐，外界原先預期夏季炎熱天氣可緩和疫情，亦有人建議可「蒸口罩」消毒重用，但法國最新研究指出，新冠肺炎病毒能在高溫環境存活，要接近沸點才可以殺死病毒。

（資料圖片）

法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille University）教授Remi Charrel研究團隊實驗發現，雖然高溫可以降低病毒活性及傳染力，但在高溫下存活的病毒，仍能繼續複製，造成新一波感染。

研究又提到，攝氏60度並持續1個小時下，伊波拉病毒等許多病毒都會被消滅，但新冠肺炎病毒要加熱至攝氏95度並持續15分鐘，才能完全被殺死。

之前有人說「蒸口罩」消毒重用，惹起爭議。（網上圖片）

該論文刊登在「biorxiv.org」，據報未經同行審查。不過國際權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）子刊《Network Open》早前刊登研究，以中國桑拿群聚感染為例，同樣指出新冠肺炎病毒在高溫高濕環境下仍可存活。

資料來源：biorxiv.org、JAMA Network Open

戴口罩堅有用！研究證打噴嚏病毒留空氣14秒 黏物件活7天

日本NHK電視台進行實驗，利用鐳射光與高感光度相機，拍攝一個人打噴嚏時飛沫散布情況。

↓↓↓ 實驗結果逐格睇 ↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

結果發現，打噴嚏時大型水滴很快會落到地面，但體積只有10微米或以下、能帶有病毒的「微粒」（Microparticles）就可停留在空氣中超過14秒。

實驗又測試一個人在有戴和沒戴口罩下打噴嚏情況如何，顯而易見沒有戴口罩下，打噴嚏時飛沫散布情況範圍更廣。

(NHK)

日本傳染病防治協會主席Kazuhiro tateda指出，人們交談中不可避免產生微米級液滴，比咳嗽帶出的液滴更細，因此能夠在空氣中停留更長時間，故若缺少防護裝備，人們更有可能通過這種方式接觸到傳染源。換言之，如果微滴帶有新型冠狀病毒，將有感染風險。

(NHK)

雖然Kazuhiro tateda未有明確說明是否需要戴口罩，但從實驗結果看，有戴口罩定比沒戴口罩安全。

資料來源：NHK

病毒可在口罩存活7天 勿重用口罩

港大公共衛生學院團隊研究發現，新型冠狀病毒可於日常環境中長時間存活，包括紙張、廁紙、鈔票、木材、衣物、玻璃、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩等，其中在外科口罩外層更可存活7日，建議市民不要重用口罩。

新冠病毒在各物品存活時間如下：