Google 傳推自家信用卡對應 Google Pay 功能參考 Apple Card？

Apple 上年度在美國推出信用卡服務 Apple Card，除了有型到爆的鈦合金實體卡外，其可以清楚顯示消費資料及還款利息的設計受到不少好評。 可能見到 Apple 踏足金融市場的回報不錯，最近有消息指 Google 也想有樣學樣，推出一張性質類似的「Google Card」。

據外媒 TechCrunch 的報導指，Google 正在研發的新卡，嚴格上而言並非一張「信用卡（Credit Card）」，而是一張需要先行存款在內才可以使用的「扣帳卡（Debit Card）」並將作為 Google 原本已有的支付服務 Google Pay 的延伸存在。

除了性質為扣帳卡之外，Google Card 與 Apple Card 的分別不大，一樣是標榜容易追蹤消費紀錄，並且在遺失卡時，可以透過手機 App 將實體卡的使用權鎖上。

就目前消息所得，我們尚未知道 Google Card 會在何時推出、或是會像 Apple Card 一樣為用戶帶來甚麼優惠，然而 Google 在回應傳媒查詢時，透露了他們正與銀行與信用機構研究如何為用戶帶來更有利的理財工具，似乎並未有否認 Google Card 正在研發的事實。

資料來源：TechCrunch、The Verge