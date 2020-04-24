iOS13都中招！蘋果用戶注意神秘字令iPhone iPad死機　即睇點解決

【iPhone、iPad、Mac、Apple Watch bug】蘋果（Apple）iPhone、iPad等設備用戶注意！如果收到這些神秘字元，將直接導致設備死機。據報蘋果已注意到問題，但暫未有更新解決；如果「中招」，就要透過內文所述方法處理。

（9to5mac）

據悉這串文字及符號（不在此展示）包括意大利國旗emoji和信德語字元，當iPhone、iPad、Mac或Apple Watch收到這些文字及符號訊息，設備就會「崩潰」，甚至死機完全停止回應，幾乎完全不在使用者控制範圍內。

EverythingApplePro更在Twitter上載片段，顯示只保留當中的信德語字元，也能讓設備死機，形容是「The craziest iOS crash text bug」。

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

這組文字及符號最初源自一個Telegram群組，正在Twitter和其他社交媒體傳播，必須警惕。

據報蘋果已注意到問題，而在最新的iOS 13.4.5 BETA版中，問題已得到修復，但暫未有正式更新。

資料來源：9to5mac、cnBeta

死機解決方法

除了等待蘋果推出更新解決，如果不幸「中招」，iPhone、iPad、Mac或Apple Watch用戶可訪過以下方法處理。