iPhone 12瀏海縮細！疑似設計圖曝光　刪去重要組件？

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【iPhone 12消息 / 傳聞】盛傳蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12（暫名）會縮細iPhone X系列以來的標誌瀏海，外界關注原本瀏海內密密麻麻的組件會如何處理。著名爆料人Jon Prosser近日貼出新設計圖，揭示iPhone 12瀏海構造。

（網上圖片）

Jon Prosser之前已預測了iPhone SE 2020的發布日期，今次則在Twitter發布疑似iPhone 12的瀏海設計圖，瀏海面積明顯減少，而相比iPhone X及iPhone 11系列瀏海布置，iPhone 12的感應器等組件排列更緊湊（預料之內），喇叭（Speaker）部份則上移至邊框內，釋放瀏海空間。

↓↓↓ 疑似iPhone 12瀏海組件布置 ↓↓↓

iPhone 12瀏海體現了「麻雀雖小五臟俱全」，不過仔細一看，設計圖未有標示原本在iPhone X及iPhone 11系列瀏海內的咪高峰（Microphone），未知這個咪高峰會移到哪個位置。

以上資料只屬傳聞階段，實際如何有待官方公布。

資料來源：Twitter

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iPhone 12傳有4款式　規格細節整合

Jon Prosser早前亦上載圖片，稱iPhone 12系列機型原型已經接近完成，並描述iPhone 12系列機種暫名、硬件等細節。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

Jon Prosser又說，在iPhone 12最終細節上，與去年分析師郭明錤所預測的相去無幾。

↓↓↓ 郭明錤對 iPhone 12 預測 ↓↓↓

資料來源：Twitter

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