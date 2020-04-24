【iPhone SE 2020 訂購攻略】母親節低過官方價入手！更早送貨？

Apple iPhone SE 2020 新版本在今日（4 月 24 日）陸續送到首批預訂的用家手中，如果大家看完我們的試玩報告之後想要買一部的話，目前 Apple Store 官方網站上仍然可以訂購，只不過送貨日期就要最快就要等到 5 月初。 但其實除了透過 Apple Store，香港幾間電訊商都有 iPhone SE 現貨出售，而且更附帶有不同優惠，上台出機隨時更多著數。

3HK － 最多減＄300

3HK 方面為了推廣母親節優惠，由即日起至 6 月 30 日期間，選用指定 SIM 月費計劃，即可以優惠價購買 iPhone SE 一部，64GB 型號減＄200、售＄3,199，而更貴的 128GB 型號就減得更多，減足＄300，＄3599 就可入手。

值得留意的是 3HK 加設了免費送貨服務，在疫情期間算是不錯的配套。

HKT 上台出機有回贈

HKT 旗下的 csl 及 1O1O 都有 iPhone SE 上台出機 Plan，由於本身機價不貴，全線都可以零機價出機，預繳方面反映了 HKT 方面已經減了＄300～＄400，另外還有＄10～＄260 的月費回贈，如近期需要續約／轉台可以考慮。

Smartone - 唔上台都有優惠、用卡再有價減

如果手頭上合約未到期、或是不想要上台出機，Smartone 提供的 iPhone SE 優惠可能更適合你。

在 Smartone 網店訂購 iPhone SE，除了不需要強制上台之外，又送價值＄250 的爆芒換新保險服務，與此同時，如果有 DBS 信用卡的話更可以用優惠碼再減＄200，如果有卡在手的話，的確更為划算。

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