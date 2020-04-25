Motorola Moto Edge+ 5G旗艦機　瀑布屏幕配1億像素鏡頭5月推出

Moto 正式發佈全新旗艦級手機 Moto Edge系列，由名稱可以知道這款新旗艦將會採用瀑佈屏設計，是 Moto 手機首次採用這個設計。此外，還配備旗艦級手機的規格，例如配備 Snapdragon 865 處理器、搭載1億像主鏡頭及支援雙模5G等！

Moto Edge 系列內設有兩個版本，分別是 Moto Edge 及 Moto Edge+ ，兩者的外型設計相同，同是採用6.7吋Endless Edge瀑布屏(2340 x 1080)，屏幕更新率為90Hz，支持屏下指紋解鎖，但 Moto Edge 只是一款中階規格的手機，至於Moto Edge+ 就是一款旗艦級手機。

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Moto Edge+ 配備 Snapdragon 865 處理器，內建 12GB RAM + 256GB UFS 3.0 ROM，搭載了1億08萬像主鏡 + 1600萬像超廣角鏡頭 + 800萬像長焦鏡頭 + TOF 鏡頭，支持錄製6K拍片。該枚1億08萬像主鏡主攝採用4合1像素，可生成2700萬像素照片，並支持光學防抖。至於 800萬像長焦鏡頭具有3光學變焦及OIS防抖，而自拍鏡頭為2500萬像。Motor Edge+ 還內置 5000mAh電池，支持18W快充、15W無線充電及5W的方向充電等，並提供Smoky Sangria 及 Thunder Gray 兩色。

至於規格較低的 Moto Edge 只配備Snapdragon 765G 5G 處理器，內建 6GB RAM + 128GB ROM，搭載了6400萬像主鏡 + 1600萬像超廣角鏡頭 + 800萬像長焦鏡頭 + TOF 鏡頭 及2500萬像自拍鏡頭，還內置 4500mAh電池，支持18W快充等，並提供 Solar Black 及 Midnight Magneta兩色。

至於售價方面，Moto Edge+售價為1,199歐元(折合約10,065港元)，Moto Edge 為599歐元(折合約5,028港元)，將於5月推出，暫時未有香港上市方面的消息。

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