福音戰士 新劇場版 × final 真無線耳機 初號機領軍3色一舉公開

《新·福音戰士EVA 劇場版: ||》（日語：シン・エヴァンゲリオン劇場版:||，英語：Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time）與日系耳機名廠final攜手合作，推出3色「EVA2020 × final」真無線藍牙耳機！

「EVA2020 × final真無線耳機」

EVA官網「EVA info」即日公開這3款耳機「EVA2020 × final真無線耳機」紫／紅／藍分別代表初號機、2號機、Mark.06，不單耳機的外形有參照EVA機身特別設計，連充電盒也很有特色，而包裝盒亦有心思，可見到同步率的波形圖案，而無線耳機的指示聲音更由伊吹摩耶聲優（長澤美樹）負責收錄！fans絕對要擁有呀！（各18,000日圓）

同時發表「EVA2020×final 3D 入耳式耳機」

耳機基本沿用final E系列子彈仔設計，3.5mm耳機插孔的意象就採用EVA背部供電臍索造，包裝上也有月球表面等令人想起EVA的圖案，完全地感受到福音戰士的世界觀。（這款有線耳機暫時是網店限定的贈品，買無線送有線。）

此機將於日本電視台的購物平台「日テレポシュレ」先行預購，更加送日本會在6月發售，海外銷售日期將另外進行消息公佈。

同一網店上，另有一款EVA圖案的CD Rip碟機，可駁WIFI將實體CD製成file，直接儲存在手機內。（19,800日圓）