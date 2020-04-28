iPhone SE成功擴充容量64GB變512GB　但有風險得不償失？

iPhone SE 2020配備蘋果（Apple）最新A13處理器，性價比高，惟最便宜的儲存容量只有64 GB，在現今世代未必夠用。中國內地維修機構GeekBar就表示，成功把iPhone SE擴充容量至512GB，並能正常升級和使用。雖說容量愈大愈好，但其實以上擴充方法亦有風險。

蘋果新一代平價iPhone ─ iPhone SE 2020已經推出，有白、黑、紅（Product Red）3種顏色，可選擇64GB、128GB、256GB，售價3399起。

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新iPhone SE 2020開箱評測：超抵用！影相質素媲美XR、效能直逼11

不過，只有64GB的iPhone SE，未必能滿足現今儲存相片、影片、遊戲等需求，GeekBar在微博稱，成功把64GB iPhone SE擴充成512GB，而且功能正常。

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GeekBar表示，還要測試穩定性，如無意外會在下月上架。其創辦人在微博補充，擴充容量後的iPhone可正常升級iOS系統。

資料來源：微博

iPhone擴充容量有風險

擴充容量固然方便，但亦伴隨風險，因擴充容量就要拆機，可能失去蘋果官方保養，而且亦可能損害手機影響運作，加速「報廢」，得不償失，故擴充容量前必須考慮清楚。