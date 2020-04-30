SAMSUNG Galaxy Note 20或棄ToF鏡頭　太少人用影響微　料8月推出

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外媒SamMobile報導，三星SAMSUNG Galaxy Note 20系列正在考慮放棄ToF鏡頭，因為當前的ToF鏡頭對消費者的照片體驗影響很小。

ToF鏡頭的原理是傳感器發射調製的近紅外光並在遇到物體後反射，進而計算距離，以轉換要拍攝的場景的距離以生成深度信息。與傳統的相機拍攝相結合，可以在圖片中形成三維輪廓，其中不同的顏色代表不同的距離。

Galaxy S20系列等旗艦產品均配備了TOF鏡頭。（SAMSUNG）

特定於應用場景，手機相機中的快速測量、3D功能依賴於ToF鏡頭。Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy Note 10+等旗艦產品均配備了TOF鏡頭。

而三星SAMSUNG在一項調查中發現，用戶很少啟用此功能，並且其在日常拍攝中的作用幾乎可以忽略不計。核心配置Galaxy Note 20有望配備Qualcomm Snapdragon 865旗艦平台，並且可能會使用帶孔的屏幕解決方案。刷新頻率預計為120Hz，並有望在8月首次亮相。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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