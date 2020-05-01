《動物之森》驚喜位！假美術品更值得收藏？玩家發現贗品奇妙變化

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】最新的版本中，新加入了「狐利」NPC，玩家完成前置任務後，就可以解鎖美術品的買賣，以及擴建美術品展覽室擺放美術品。不過「狐利」並非誠實商人，他會把一些贗品放在船上，與真品一併出售，一不小心就會買到假貨。但沒想到，玩家間竟吹起一陣買贗品的風，《動物之森》在贗品上加入一些小驚喜，令收藏價值大增。

假美術品有驚喜位

由於假的美術品不能捐去博物館，所以一開始時玩家都傾向分辨真偽，免得浪費難得買美術品的機會。不過，外國玩家（直播主）「AbdallahSmash026」就發現，原來贗品不只是小細節和真品不同，《動物之森》更在贗品上加入了一個驚喜，就是會隨時間有輕微的變化。

↓↓↓相關圖輯：解鎖美術品展覽室步驟↓↓↓

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發現這個設定後，玩家應該都會想買所有的贗品，看它們到底會如何變化（遊戲截圖）

「AbdallahSmash026」在影片中，示範了幾個例子，他先把《三代大谷鬼次之奴江戶兵衛》的贗品放出來，等了一回兒，本來嘴角向下的「奴江戶兵衛」，突然變成嘴角向上似是在微笑。這些會隨時間改變的贗品，即使不能捐到博物館，但反而令更多玩家想把他們收藏在島上展出，反正大家會入博物館看展品的次數應該少之又少。

↓↓↓相關圖輯：分辨真﹑假美術品↓↓↓

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「狐利」雖然會放贗品騙玩家買入，不過也有一些美術品也只會出售真品，不用分辨：

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資料來源：4gamerstw