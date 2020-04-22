Nintendo Switch 同月銷量升一倍　《動物之森》挑戰系列作記錄

疫情關係，全球都出現 work from home ﹑停課趨勢，就算放假也選擇留定抗疫。長留家中，大家都選擇「煮飯仔」﹑打機，這些可以在家中進行的活動。由二﹑三月開始，除了搶口罩外更出現搶 Nintendo Switch 的情況，自 3 月《動物之森》（動物森友會）推出後，更令全球的 Switch 大缺貨，在百業蕭條的時候，主機和遊戲的銷量成功逆市上升。

Nintendo Switch 同月銷量比2019年升一倍

根據「The NPD Group」的統計數據顯示，美國 2020 年 3 月的 Switch 銷量比上年同月升超過一倍，日本 4 月首星期的 Switch Lite 銷量也突破 10 萬部，同時反映了 Switch 推出 3 年，人氣有上升的趨勢，不過肺炎疫情和《動物之森》的助力最大。另外，PS4 和 Xbox One 在美國的銷量也上升 25%，看來足不出戶大家都會選擇打機消磨時間。

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《動物之森》成 3 月 game 王

目前《動物之森》仍未公開全球的銷量，不過參考日本的銷量，已經突破 300 萬隻（Fami通 的實體銷量統計），而且有很多人仍因為未買到 Switch 因而未加入成為島友，預計《動物之森》的銷量仍會上升，有機會挑戰 NDS 時期記錄。加上，日本日經新聞報道，Nintendo（任天堂）打算擴大 4 至 6 月的 Switch 生產量，2020 年或會成為 Switch 和《動物之森》創銷售記錄的一年。

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FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜蒂法TIFA禮服三大分歧,圖集

經典遊戲 IP 逆襲

除《動物之森》外，近日在 PS4 上推出的《Final Fantasy VII 重製版》也不甘示弱，首三日的全球銷量已突破 350 萬隻（包括實體版和數位版）。首批入手的玩家，大多可能是《FF》系列的粉絲，在遊戲推出後，網上已有不少關於 Tifa 蒂法的討論，單看重製 Tifa 的美貌，可能已令不少新玩家加入，當然今集的遊玩內容和劇情也為玩家帶來極大驚喜。

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資料來源：The Verge