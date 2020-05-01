iOS 13.5 將解決戴口罩 Face ID 問題　追蹤新冠傳播者功能

iPhone 的 iOS 13.5 Beta 3 開發者測試版剛剛推出，特別加入了 Apple 跟 Google 合作推出的 COVID-19 Exposure Notification 新冠狀病毒確診者傳播追蹤功能，以及解決戴口罩使用 Face ID 問題。

iOS 13.5 Beta 版本本來是計劃中的 iOS 13.4.5 Beta，不過為了加入即將推出，由 Apple 跟 Google 合作的追蹤新冠狀病毒傳播途徑的藍牙工具 COVID-19 Exposure Notification 接觸通知（暫譯），所以就正式跳過先前版本，以全新的測試版本推出。

iOS 13.5 Beta 3 更改 Face ID 辨認程序，若果發現用戶正在配戴口罩，會暫停嘗試 Face ID 解鎖，直接要求用戶使用密碼。（amikacin @unsplash）

從 MacRumors 的報道中可以見到，COVID-19 接觸通知將會跟先前所知一樣，以 API 形式加入到 iOS 當中，讓各國衛生醫療機構可以開發自己國家的新冠狀病毒傳播途徑追蹤 Apps。COVID-19 接觸通知將會加入到 Health 設定當中，而且跟Apple、Google 承諾的一樣，用戶可以有權選擇是否參與。不過 COVID-19 接觸通知其實是以隨機產生的加密方式，發送識別訊號跟附近其他手機交換識別身份，不論是政府部門、Apple、Google 或任何第三方機構，其實都無法收集用戶的個人資訊，而且識別身份紀錄只會保存 14 日時間，大家為了協助追蹤新冠狀病毒傳播途徑，還是保留這項功能開啟比較好。

↓↓↓↓ iOS 13.5 Beta 新功能 ↓↓↓↓

另外，因應新冠狀病毒疫情，普遍用戶都戴上口罩而令 Face ID 使用變得不太方便的情況，iOS 13.5 Beta 3 亦加入一項更改解決使用口罩引起的問題。在 iOS 13.5 Beta 3 中，Face ID 若果偵測到用戶正在配戴口罩的話，就會跳過不停重複以 Face ID 檢查的步驟，直接彈出提示，要求用戶使用密碼。另外根據網上的討論，曾經成功將口罩加入 Face ID 辨認的用戶，依然可以繼續配戴口罩，使用 Face ID。

iOS 13.5 Beta 3 亦在 Group FaceTime 中加入選項，容許用戶關閉 dynamic zoom 效果，多人視像不會再因為其中一位朋友正在發言，而放大其畫面。iOS 13.5 Beta 3 的新功能，預計將會在數星期內，以正式版本推送到其他用戶的 iPhone 當中。