iPhone 12新渲染圖曝光！瀏海邊框超窄　5G版傳將設屏下Touch ID

【iPhone 12消息 / 傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12未知是否能如期在今年9月發布，但近日再有新iPhone 12 Pro渲染圖曝光，瀏海部份如之前消息般變細，邊框更窄。另有消息指出，iPhone 12將會有Touch ID。

iPhone 12售價料平過iPhone 11！新外形、功能、規格傳聞一文看清

台灣《經濟日報》報道，為刺激消費者購入新機，蘋果可能在新一代5G iPhone引入超聲波熒幕下指紋辨識技術，即會使用全熒幕Touch ID，而觸控面板顯示屏幕合作伙伴GIS和組裝合作伙伴高通，正與OLED顯示器公司京東方合作，將超聲波指紋識別技術納入顯示屏幕。

（EverythingApplePro 設計圖片）

至於Touch ID回歸會否刪走Face ID等，未有進一步消息。

iPhone 12 Pro最新渲染圖

另外，曾多次製作高清渲染圖的平面設計師Jonas Daehnert，再製作了一系列iPhone 12 Pro高清渲染圖，展示了iPhone 12 Pro的外觀設計，與之前消息相若，例如瀏海變細、邊框更窄，以及仿如4個鏡頭的3鏡頭加上LiDAR感測器等，有黑白雙色。

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資料來源：台灣經濟日報、Twitter

iPhone 12新渲染圖曝光！「午夜藍」超靚 瀏海大變化有何功能？

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

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