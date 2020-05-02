iPhone 12今年內推出雙版本？驚傳Apple新機不能全面支援5G網絡？

Apple一年出兩三部iPhone已成常態，好多人仍在考慮要否買新iPhone se 2020時，那邊廂有關9月會推出iPhone 12的傳聞已一浪接一浪，4鏡頭、5G、Touch ID及新顏色都是慣例，不過最新外媒指出一則新iPhone 12的消息就令人有點愕然。

根據外國科技網站Cult of Mac指出，Apple流傳消息將於今年內上市的iPhone 12雖然擁有5G網絡功能，但卻不會全面支援5G頻段，即所謂的mmWave（毫米波）和sub-6GHz，Apple會因應市場不同而分別推出兩個版本的iPhone 12，簡單說就是一部手機不會同時支援以上兩個制式，將令iPhone 12 用家在某些國家／地區無法使用5G網絡。

早前網上流傳的一系列4鏡頭iPhone 12設計圖片（Jonas Daehnert）

香港目前5G網絡主要以sub-6GHz作基礎，但也有不少人指mmWave才是真正的5G，因其網絡覆蓋和穿透能力都比較好，可是傳輸速度卻有限制未能達到最高速，而sub-6GHz則可達到5Gbps，不過穿透能力欠佳，兩者各有長短暫時技術上仍未有一個共存的方案。假如Cult of Mac的消息屬實，iPhone 12的用家也只能「睇餸食飯」，其實舊時代的iPhone也有因應地區而設不同頻段制式版本，所以除了SIM LOOK外還會出現水貨機不能在香港上網的情況，就目前5G網絡的設定來看，Apple重施故技推出不同版本的iPhone 12也絕非不可能。

Touch ID的設計圖片（EverythingApplePro）

此外，早前台灣《經濟日報》報道，新一代5G iPhone可能引入超聲波熒幕下指紋辨識技術，即會使用全熒幕Touch ID，而OLED顯示器公司京東方也成為合作伙伴，令傳聞更顯可信性。

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（EverythingApplePro）