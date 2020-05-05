Switch 手掣飄移修理不止 WD-40！市面至少還有兩種選擇？

因為《動物之森／動物森友會》，任天堂 Switch 在香港又突然流行了起來。 不過不少玩家就反映，已經有些年月的 Switch Joy-con 手掣出現了「飄移」現象，不想要整個更換，唯有靠一些「工具」修復、例如網上廣傳的 WD-40 就有出品的精密電子清潔劑。

Joy-Con 飄移修復兩大方法

目前，撇除將 Joy-Con 送修、甩動 Joy-Con 或是直接將 Joy-Con 置換之外，玩家可以自己動手修復的方法就有兩個。Switch Joy Con無故飄移?編輯實測兩招解決失靈問題 免維修低成本

其一，是透過 Switch 本身系統的校正設定，只能在「症狀」較輕微的 Joy-Con 上使用：

其二，則是利用帶有不帶電屬性且快乾的「Contact 水」、亦即「精密電子清潔劑」為 Joy-Con 進行噴射除垢：

WD-40 「Contact 水」賣斷市

由於 Joy-con 飄移現象實在相當普遍，雖然以俗稱「Contact 水」的精密電子清潔劑修復方法早已存在，但由於《動森》玩家的需求大增，其中又以 WD-40 品牌的出品為人熟知。

消息於網上廣傳之後，本身進貨量不多的 WD-40 品牌精密電子清潔劑在市面上竟出現缺貨狀況，甚至連網上商店都未能入手。

我們就到各區的五金店視察過，WD-40 品牌的各式清潔劑都有存貨，唯獨精密電子清潔劑賣光，而且暫時未知再進貨時間（蔡浩騰 攝）

市面至少兩大替代產品

不少玩家可能見 WD-40 遍尋不獲會很快放棄，但其實 WD-40 並非唯一有生產精密電子清潔劑的廠商，在深水埗的鴨寮街一帶之五金用品店，至少可以找到兩個品牌的同類型產品：

有店鋪知道大家來意，在當眼位置更加上與《動物之森》有關的宣傳標語（蔡浩騰 攝）

3M 精密電子清潔劑實測

精密電子清潔劑的成份大致相同，筆者就沒有將兩支都買下，只購買了一支 3M 出品的回來實試，使用方法與 WD-40 的也沒有多大分別，使用前記緊要關閉電源，再用上文提及的方法，以噴咀插入 Joy-Con 軟膠蓋之下進行短暫噴射即可。

最後提提大家，精密電子清潔劑雖然有快乾特性，然而在 Joy-Con 的密閉空間內仍然需要時間揮發，噴灑後最好放置至少 30 分鐘讓其乾透，及不要作過量噴灑。