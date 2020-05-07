iPad Pro／Air／Mini尺寸功能分唔清？即睇4款機型比較邊款最啱你

即使最近全球受到COVID-19新冠肺炎的影響，許多新產品都延後推出或是出貨，不過 Apple 仍然透過線上發佈的方式帶來多款新產品，包含先前傳言中的新一代 iPhone SE、MacBook Pro、更早發布的 iPad Pro 和 MacBook Air 等等，其中 iPad Pro 的推出讓一系列iPad有更多選擇，但是 iPad 到底怎麼挑？

iPad Pro

全新一代的 iPad Pro 可以說是目前 iPad 系列最強大的一台，擁有與 iPhone 11 一樣的三鏡頭、Face ID、配備光學雷達掃描儀讓 AR 擴增實境更好用、內裝 A12 仿生晶片結合 8 核心 CPU 與功能強大的神經引擎則能讓 iPad Pro 帶來 iPad 系列最強的效能，這些功能可以為需要繪圖的設計師和插畫家，這台 iPad Pro 應該是相當好的夥伴，除此之外，iPad Pro 更是首個搭配 Type-C 充電線的 iPad，還可以用來連結相機，但這台 iPad Pro 本身就可以拍攝4K影片，螢幕擁有「ProMotion 自動適應更新率」也會讓畫面跑得更流暢，因此也是許多影像工作者作為即時觀看拍攝成果的好工具，另外，這台 iPad Pro 發表之時還有另一個亮點，就是搭配巧控鍵盤的最新配備，再加上 Apple Pencil，其實性能也已經相當接近筆電，有預算想用到最頂規的人也可以考慮入手。

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價位︰HKD$6,399起 螢幕尺寸︰11 吋、12.9 吋 顏色︰銀色、太空灰 適合族群︰設計師、插畫家、影像工作者

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iPad Air

iPad Air 是在全系列中最接近 iPad Pro 的一台，同樣配備 A12 仿生晶片，不過在相機、效能、螢幕表現上仍是沒有 iPad Pro 的表現佳，拍攝影片方面依然可以拍攝 1080p 的高畫質，比較起來 iPad Air 比較適合對於效能要求沒有這麼高的工作者，在重量的比較上面，其實 iPad Pro 的 11 吋重量也與iPad Air 相去不遠，iPad Air 螢幕尺寸更略小，為 10.5 吋，但在價錢上也是差距超過二千元，不過同時 iPad Air 也是除了 iPad Pro 以外的最大螢幕，要選哪台就看大家的預算而定了。

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價位︰HKD$3,999 起 螢幕尺寸︰10.5 吋 顏色︰銀色、太空灰、金色 適合族群︰偶爾有繪圖相關需求、追劇看影片想要有較大螢幕不過預算有限的人

iPad

比起前兩代iPad系列，在2018年發表最新一款改版的iPad較適合學生作為上課筆記、繪圖或是閒暇之餘的娛樂使用，10.2吋的螢幕尺寸和與iPad Air差不多的重量，還支援PS4與XBOX的手把配對，對於學生作為娛樂或是上課筆記本真的相當方便！

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價位︰HKD$2,599起 螢幕尺寸︰10.2 吋 顏色︰銀色、太空灰、金色 適合族群︰想要使用娛樂功能的人、學生

iPad Mini

iPad Mini在去年推出最新改版，因此也配備最新的A12仿生晶片，iPad Mini最大的優勢就是比iPhone略大一些的外型，就像是配備Apple Pencil、更像掌上型電腦的iPhone，如果對於體積大小非常要求的人，就會比較適合入手這台。

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價位︰HKD$3,199起 螢幕尺寸︰7.9 吋 顏色：銀色、太空灰、金色 適合族群︰學生、想要隨身攜帶但沒有太多效能需求的人

目前全系列iPad都已經配備Apple Pencil，對於想要即時記下事情或是畫圖的人都相當方便，比起筆電更方便攜帶的特性是大家選擇iPad的主要原因之一，不過兩者之間其實還是有些差距，大家可以依據需求去選擇適合的裝置，讓自己的生活更加方便！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：買 iPad 挑最新的就對了嗎？「四個重點」教你怎麼挑 Apple 2020 年四款 iPad！】