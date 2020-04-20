iPad Pro Magic Keyboard開箱實測：打字手感媲美MBA 但仍有缺點

Apple iPad Pro Magic Keyboard（精妙鍵盤）比原訂公布的日子提早差不多一個月推出，新設計及打字手感，理應都比舊版Smart Keyboard更出色。新鍵盤我們就搶先入手，立刻開箱試用，更與同樣配備Magic Keyboard的新版MacBook Air作比併。

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新Magic Keyboard對應第3及4代iPad Pro（林勇攝）

早前Apple公布iPad Pro 2020時，同時公布了新設計的 Magic Keyboard（精妙鍵盤），其懸空屏幕設計，加上與新MacBook Air同樣的剪刀式鍵盤設計，無論外型及實用程度都非常高。不過因為疫情的關係，而未能與iPad Pro同步推出，令不少準買家失望。原本公布5月才推出的Magic Keyboard，早前突然公布提早開售，最早今個星期便可以收貨（不過現在買最快都要5月中才可以貨了）。我們當然第一時間入手，立刻開箱實試新鍵盤好不好用，以及與新版MacBook Air作實測。

鍵盤實感一流

開箱拎出鍵盤，便感覺到比舊版Smart Keyboard更硬淨，與之前一樣，利用磁力將iPad Pro 12.9吋主機一啪即吸實，同樣毋須任何配對動作設定，即刻便可以使用。機身夠硬淨，那手感又如何？拎上手12.9吋iPad Pro配搭新Magic Keyboard比起舊鍵盤重手得多（下文會有更多重量資料），一打開，記者就可以將屏幕反起不同的角度，由90度至120度都沒有問題，只不過不能像舊Smart Keyboard，作360度完全反轉後當平板使用就有點麻煩（還是要拆出來用較方便）。另一令記者驚喜的地方，便是其鉸位比相像中還要實淨，完全沒有鬆動的跡像，跟一般NoteBook一般實淨。

iPad Pro配搭新Magic Keyboard打字手感比舊鍵盤提升很多（林勇攝）

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用作平板有點麻煩，但如果當作電腦般使用感覺如何？原因改用了與MacBook Air同級的剪刀式鍵盤，打字手感比起舊Smart Keyboard真是好得多，有更深的鍵程加上回彈力十足，比起舊版的Smart Keyboard好打得多。而比舊鍵盤另一優勝的地方，便是Magic Keyboard更配置了track pad，雖然面積比一般MacBook較細，但游標操作上仍算夠用，用作文書或用來剪片、執相，操作感跟一般MacBook相若。而且完全對應兩指及三指操作，在轉apps、刪apps或多功操作都得心應手，令iPad Pro完全變身成為NoteBook使用。

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+ 3 + 2

鍵盤之外，還增加多一個USB插口亦都是值得一讚的地方，就在左邊鉸位附設USB Type C插口（暫時測試只可用作充電，card reader沒有對應），用家可以一邊充電、一邊用iPad Pro的Type C插口用接駁其他USB裝置，非常實用。

新MacBook Air與iPad Pro＋Magic Keyboard直接對決（林勇攝）

與MacBook Air比較

iPad Pro配新Magic Keyboard打字手感不錯，但與MacBook Air比較，唯一的缺點是手枕位較淺，令打字時的舒適度有點不及MacBook Air。而新MacBook Air的鍵盤輕微傾斜，亦比全平面的Magic Keyboard更好。不過，論整體感覺而言，iPad Pro的Magic Keyboard都有MacBook Air九成水準。

+ 5 + 4 + 3

官方就沒有就新Magic Keyboard提供重量資料，我們就拎MacBook Air、12.9吋iPad Pro ＋ Magic Keyboard、iPad Pro ＋ Smart Keyboard，三個配搭來磅一磅，發現MacBook Air就大約1.28kg、12.9吋iPad Pro ＋ Magic Keyboard就1.35kg、12.9吋iPad Pro ＋ Smart Keyboard就1.07kg。論重量方面，新MacBook Air卻比iPad Pro配新鍵盤輕便得多，令人有點跌眼鏡。

新MacBook Air、12吋iPad Pro加鍵盤 資料比較

新MacBook Air（i3／256GB）：$7799起｜約1.28kg 12.9吋iPad Pro(128GB／WiFi) ＋ Magic Keyboard：$10,698｜約1.35kg 12.9吋iPad Pro(128GB／WiFi)＋ Smart Keyboard：$9,548｜約1.07kg

懸空屏幕，的確十分搶眼（林勇攝）

雖然iPadOS與MacOS系統完全不同，所以難以一概而論iPad Pro能否完全取代新MacBook Air，可是論機能而言，iPad Pro的A12Z Bionic處理器相當厲害，在剪片、執相等多媒體製作，比起功能只屬一般的MacBook Air出色。因此，如果想當作平板、電腦兩用，而且又會畫畫、剪片執相，順便作文書的用家，iPad Pro配新鍵盤的確是不錯的選擇，但如果單純文字處理為主，或許便宜的新MacBook Air已經足夠使用。