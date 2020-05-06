港鐵將在 2020 年內增設 QR Code 掃碼入閘　不必再帶八達通

iPhone、Apple Watch 一直都傳出可把八達通放入 Apple Wallet 的消息，不過一等再等都未有確實時間。近日，港鐵就發出消息指，將會升級現有的 MTR Moblie App，更重要的是將會在 2020 年內增設 QR Code（二維碼）功能，乘客將可以用 QR Code 入閘。

QR Code 掃碼入閘

港鐵 MTR Mobile App 將在未來數月陸續推出新功能，更計畫在 2020 年內加入 QR Code，乘客將可以使用八達通﹑買車票以外的方法入閘。功能推出後，乘客只要直接掃描 App 內的 QR Code 入閘，預計會當推出會用支付寶（香港）作支付平台，未來或會新增更多支付方法，如信用卡等。

不過，QR Code 的操作方式是，把手機上的 QR Code 放在閘機的掃描器上，和以往使用的拍卡入閘略有不同，初期或有機會難以適應，掃碼所需的時間可能比直接用八達通和車票慢。作為 iPhone 用家的筆者，還是比較期待可以把八達通放在 Apple Wallet 內，在日本用過後真的比帶著實體卡方便太多。

Apple Pay 八達通介面曝光

支援 iPhone、Apple Watch 型號一覽

+ 4 + 3 + 2

App 內購票

MTR Mobile App 的新功能除了 QR Code 支付外，也將在 6 月推出 App 內購票，乘客可以在 App 內購買五款「全月通加強版」，不用再每月親自到站內客戶服務處排隊購買。

資料來源：MTR