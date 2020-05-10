《動物之森》可以追女仔？《動物森友會》爆紅全因20至30歲女玩家

數碼生活
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任天堂（Nintendo）近日發布最新（2019 Ｑ4）的財務業績，全城熱烈討論的《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）不足兩星期就賣出 1,177 萬隻，成功打入任天堂蜴銷遊戲 TOP 10。雖今年沒有簡報會，但任天堂仍在電話會議中舉行 Q&A 環節，而且透露了不少有趣的資料。

《動物之森》＋《Pokemon》兩大王牌

任天堂一直都把自家的 IP 建立得非常好，自家發行的《動物之森》和《精靈寶可夢 劍／盾》亦沒有令粉絲失望，同時成功幫助 Nintendo Switch Online 會員人數的增長，現時 NSO 的會員已超過 1500 萬。而《動物之森》的總銷售量中，更有著 50% 是下載版。筆者認為，這或與實體版出現炒風和缺貨有關，甚至可理解為大多數入手的玩家都以長期遊玩為目標，不想換帶或預計不會在短期內放二手，所以有一半的玩家都選擇直接入手下載版。

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《動物之森》爆紅靠女性玩家？

在 Q&A 中，任天堂公開了一個有趣的報告，指出玩家對《動物之森》的興趣，是由 20—30歲的女性玩家開始，她們再把《動物之森》帶到朋友和家人，以至到社交媒體上。因此，《動物之森》成功首次在 Switch 上推出就迅間爆紅。任天堂亦計劃把第二﹑第三個 IP 打入這個女性玩家的市埸。

同時，《動物之森》也令《動物之森 口袋營地》（手機遊戲）的玩家增加，所以認為相關的手機遊戲能把原有的主機作品，更廣泛推向不同的玩家，就如《Super Mario Run》一樣，未來也會推出更多手機遊戲。

Switch 遊戲銷量數字（截至 2020 年 3 月底）

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國行 Switch 是由任天堂和騰訊合作推出（官方圖片）

中國任天火堂官網只有三隻遊戲正在發售（網頁截圖）

中國市埸貢獻低？

眾所周知，中國人口更多，對不同行業來說也是一個頗大的市埸。不過，任天堂指出 Switch 在中國的銷量不多，貢獻度因此也不大。帶來這結果個，或和中國遊戲監管嚴格有關。Switch 雖然有國行版，但在中國任天堂官網發售中的遊戲只有《Mario Kart Deluxe 8》﹑《Super Mario Odyssey》和《Super Mario Bros Deluxe》三隻，而且有鎖區和 onlien 連線問題，令大多數中國玩家都轉投水貨。官方的數據或只反映到國行的銷量，要完全打入中國市埸仍非常有難度。

資料來源：Nintendo Everything

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