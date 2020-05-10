2020年iPhone SE仲有64GB版本？即睇點解未過時兼有唔少人用

最近寫手機的時候，我發現一個有趣的現象，雖然手機的各項配置都在不斷升級，但我們今年仍然能看到有 64GB 的新機。 隨着我們每天用手機的頻率越來越高，社交內容、生活工具、照片、視頻、音樂都被我們存到手機裏，手機存儲容量也從過去的雙位數，變成如今的三位數，甚至四位數，堪比一台小型電腦。

在 256、512GB、1TB 這些龐大的存儲容量對比下，64GB 這個曾經在 5 年前還是手機「頂配」的容量就顯得十分渺小。然而，儘管對存儲空間需要越來越大，我們依然能看到廠商繼續提供 64GB 這檔配置。

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我曾經在微博上發問，「話說，現在還有人買 64GB 的手機嗎？」讓我驚訝的是，在 41 條評論中，會買的用戶還真有不少。

我曾經天真地以為手上的 256GB 手機夠用，但之後日積月累的微信內容、上萬張照片、數百個視頻、幾十個 app 讓我從幻想拉回現實。儘管我每隔一段時間都會刪除無用的內容，但這也僅僅只是給手機騰出幾個 GB 的空間。眼看手機剩餘容量數值從 90 變成 70 再變成 30，我也快憋出個「容量焦慮症」。

▲每次打開「關於本機」都是戰戰兢兢的心理過程（AppSo授權使用）

但是並不是所有人都像我一樣需要大容量手機，有些用戶即使用的是 64GB 的手機，但也仍然能剩餘 20-30GB 的容量。我好奇地向身邊幾位還在用 64GB 作為主力設備的用戶請教，方知原來他們已經養成了一些使用習慣。

如果你沒有養成整理手機內容的習慣，那麼即使是 512GB 的手機也不夠用。

這是其中一位 64GB 用戶 Ivy 向我分享的用機心得。

她是一名小學教師，在她眼裏，手機只是一個通訊工具而不是存儲工具，她並不是很在意手機的容量有多大，只要能應付日常的通話、通訊就夠了。

至於相冊裏的照片、視頻、積累的聊天記錄，Ivy 說她一有空就會挑選刪除，實在重要的會備份到電腦。整理手機已經成了她每個月的習慣，當然，促使她養成這個習慣的原因，也是和她過去丟失過兩次手機有關。

相冊裏的都是回憶，丟了就找不回來。

也正是因為這些習慣，讓 Ivy 至今也覺得 64GB 的容量也夠用。

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不過即使我們沒有定時整理手機內容的習慣，實際上也能通過雲端儲存來完成內容存儲，節約手機空間。梁同事就是一名 64GB iPhone 11 Pro 用戶，他將手機帶回來開箱時我都驚了。

（AppSo授權使用）

我無法想象他如此喜歡拍照卻為何選擇 64GB 的手機——直到他給我看那個容量高達 2TB 的 iCloud 容量，終於解開了我心中的疑惑。

日常路線是家裏、公司、未來社三點一線的梁同事並不是很在意他的手機容量，因為他所處的地方都有 Wi-Fi 6 熱點，上傳和下載都沒有速度障礙。唯一會讓他體驗不暢的是 4G 影響同步速度，但這也只是偶發情況。

▲梁同事的 iCloud 猶如在雲端的倉庫（AppSo授權使用）

我借用蘋果 iMac 的「融合硬盤」來形容他的 iPhone，雖然不是 SSD+機械硬盤的融合，但線上+本地的組合也宛如像是存儲方式的融合。表面上這台手機雖然是 64GB，實際其實它有着 2TB+64GB 的存儲空間。

事實上我覺得這個存儲方式還有點酷。手機、平板電腦、智能手錶、手環、電視等智能設備只是我們上傳、下載內容、發送指令的控制面板，一切的存儲都交給雲端網盤完成。這樣既能減少用戶對本地存儲空間的支出成本，也可以方便讓所有設備讀取信息。

早在 2016 年，Nextbit 推出過一款以雲端為主要存儲方案的智能手機「Robin」，這款手機號稱結合雲端和本地存儲的概念，本地存儲只有 32GB，但在雲端卻提供了 100GB 的空間，當本地空間不足時，手機會將內容自動上傳到雲端。

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然而儘管在四年後的今天，我們的網絡條件仍然不能滿足多用戶、高速的雲端內容傳輸，線上雲盤的效率受條件侷限較大，效率、可靠性還遠不如本地讀寫，雲盤仍取代不了傳統本地閃存，成為主要存儲方式。有限的網絡傳輸條件讓 Robin 還沒正式發售就夭折，但它所承載的概念並非不可能實現。

從當前運營商積極推動 5G、智能設備支持更高速穩定的 Wi-Fi 6 標準看，以設備作為控制面板、雲端作為存儲空間的方案，或許會在未來數年內實現。

若存儲空間真的會從本地開始往雲端轉移，那麼手機的本地存儲將會變成緩存池，手機廠商之間的競賽也會增加新的項目，雲端服務、網絡服務、手機天線的設計、網絡傳輸的收發能力等等，都能影響手機和雲盤傳輸的效率和可靠性。

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在我訪問的網友當中，還有一些是完全不玩遊戲的用戶，這意味着節省了遊戲佔據的 1GB 和之後各種資源包的空間，而且他們早已融入了線上生活，來自手機的所有娛樂，都是在線上完成。

除了訂閲雲盤服務，Brenda 還買了各種音樂、視頻 app 的會員，加上每個月都用不完的 70GB 流量，線上娛樂已經是她在路上、閒餘時間的主要節奏。

▲在流量、會員問題都被解決後，Brenda 唯一的體驗障礙是手機的續航問題（AppSo授權使用）

當然，線上不意味着不佔據手機空間，畢竟緩存也會留在手機裏，所以每當 Brenda 有空的時候，她也會習慣性地清理手機緩存。當我問她這會不會很麻煩的時候，她說：

其實就像給家裏搞衛生，每隔一段時間清理一次就好。

廠商之間的配置競賽加速了手機存儲空間的升級，但這同時也伴隨着更高的售價。然而並非所有用戶都有大容量存儲的需求，譬如我採訪的這三位用戶，他們本質上只需要 64GB 或是 128GB 的手機就能滿足日常使用。

又或者說，一些用戶只是想增加多一台備用機，優先考慮的並不是配置，而是更經濟的價格。假若廠商一刀切地取消低容量、保留售價相對更高的大容量，提升入手門檻，自然會讓以上提到的兩類用戶流失。

有一個例子是，蘋果去年發佈的 iPhone 11、iPhone 11 Pro 系列中依然保留 64GB 的最低容量，這一配置的 iPhone 對比上一檔有 500-1300 元的價格優勢。而早前發佈的 iPhone SE 同樣也保留了 64GB 的選項，它除了是一台小屏旗艦，也可以配合蘋果自家的 iCloud，成為用戶的第二台 iPhone。

保留能滿足到日常使用、容量相對較低的版本，實際上也是在為新品保留最低入手門檻，為品牌增加用戶的留存量。

（AppSo授權使用）

不過隨着我們使用手機的頻率越來越高，現在堅持使用 64GB 的用戶已經不多，與其每隔一段時間去整理，更多人還是願意選擇大容量空間。

一位網店店主告訴我，手機保存的商品照、各種聊天紀錄都已經佔用手機接近 100GB，他不得不選擇更大容量的手機。當我問為何不考慮用雲盤保存內容時，他說「上傳下載要折騰，而且像聊天紀錄也不能保存到雲端。」

與此同時，當前智能手機的平均壽命達到 2-3 年，一些消費者也願意支出更高的成本購置更大容量的手機。

▲京東手機熱賣榜前十產品中，128GB 的 iPhone 11 佔 4 席，其餘多數為中端 64GB 手機或沒有提供該容量的 128GB 手機，256GB 僅為少量。（數據截至 4 月 25 日夜間）（AppSo授權使用）

儘管他們目前還沒有 128GB 以上的存儲需求，但在過去曾流行一時的「iPhone 6s 閃存改裝」也告訴我們誰都不知道手機在未來能否滿足使用，「一勞永逸」、「一步到位」的消費觀使他們更青睞於大容量手機，而不是像 64GB 這種相對較小的版本。

當然，手機廠商也留意到了消費者的變化，我們能看到，今年發佈的智能設備出現了新風向，以 128GB 作為起步配置，逐步取代 64GB。

蘋果在今年更新的 iPad Pro 加入了 128GB，這款 iPad 除了容量比過去的 64GB 大一倍，它的售價甚至還比上一代 64GB 便宜將近 300 元。三星 Galaxy S20 / S20+ 取消了 64GB，由 128GB 起步，S20 Ultra 甚至達到 256GB；華為也在今年的 P 系列手機中統一使用 128GB 起步。

iPad Pro（Apple官網擷圖）

實際上，廠商提升存儲配置的原因，除了滿足部分用戶對最低配置容量的需求，同時也是因為照片、視頻等內容所佔空間更大，而提升設備的起步容量。

蘋果在今年的 iPad Pro 中強調其視頻製作、後期能力，因而需要更大的容量為目標用戶即視頻、音樂、圖像創作者提供更大的本地創作空間。三星、華為則是提供像素更高的攝像頭、視頻拍攝格式，像素更高信息量更大，單張圖片或視頻所佔空間更多，因而手機需要更高的存儲容量。

Samsung Galaxy S20 Ultra（AppSo授權使用）

在高速可靠的移動網絡條件、線上雲盤這些新存儲技術成熟且普及前，提升本地存儲空間依然會是手機今後的發展趨勢。

然而，縱使智能手機的起始存儲空間已經從雙位數邁向三位數，使用 64GB 這一規格的產品暫時還不會那麼快被淘汰。筆者相信，我們今年還會在講求性價比的中端、入門手機中見到它。

隨着我們使用手機存儲的信息越來越多，64GB 終究也會像過去的 16、32GB 一樣退出市場。但不知今後 5G、Wi-Fi 6 和雲存儲服務的普及，能否改變本地存儲空間越來越大這個發展方向？畢竟像 Robin 這樣以雲端為主要存儲方式的手機，本地空間也只需要 32GB 就夠了。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：新 iPhone SE 告訴我們，64GB 手機還沒有過時】