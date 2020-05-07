iOS 13.5或於緊急求助SOS時　將用家醫療檔案自動分享予救護員

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【Apple iOS 13.5傳聞】iPhone和Apple Watch都有「緊急求助SOS」功能，容許用家在危急情況（尤其是身體急劇病發時）下致電所處地區的緊急服務，獲得援助。Apple於美國時間星期三（5月6日）表示新版作業系統iOS 13.5將於未來數周推出，屆時會讓用家在iPhone和Apple Watch上將個人醫療檔案設定為在緊急情況下自動分享的模式。

簡單講，所謂「醫療檔案」（Medical ID）是Apple「健康」（Health）App的功能之一。用家可以在該版面編輯出生日期、身高、體重、血型、疾病、敏感及過敏反應、用藥、是否器官捐贈者和緊急聯絡人等資料。萬一用家發生緊急狀況，援助出事用家的救護員或照料者都可以根據醫療檔案中的健康資料，作出安全而適當的配合。

用家可以在「醫療檔案」（Medical ID）版面編輯出生日期、身高、體重、血型、疾病、敏感及過敏反應、用藥、是否器官捐贈者和緊急聯絡人等資料。（Slashgear）

即睇「醫療檔案」位置及編輯細要（點擊放大圖片細睇詳情）：

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iOS 13.5加入新功能，當用家call白車時，Apple智能裝置包括iPhone同Apple Watch會使用用家的位置來確定是否身處於支援增強緊急數據服務的區域。然後系統會安全地向服務一方分享用家的醫療檔案。

不論用家決定於其醫療檔案中輸入何種資料，所有內容都會在智能裝置上進行加密。Apple表示iOS 13.5此項新功能將與Apple Watch Series 4和Series 5的跌倒偵測技術整合使用，讓用家在自己無法跟緊急服務接線員交談的情況下提供醫療資料，令對方了解大致狀況。

iPhone「緊急求助SOS」功能用法（點擊放大圖片細睇詳情）：

用家未來更新iOS至13.5版後，可以將iPhone設定為在緊急情況下顯示醫療檔案。啟用該功能後，iPhone的鎖定畫面左下角會出現圖標，幫助救護員毋需解鎖手機即可查看用家的醫療檔案。

資料來源：EngadgetSlashgear

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