HUAWEI仲有Google用？傳歐洲將推P30 Pro／Lite新版本續用GMS

雖然 HUAWEI P40 系列現已上市，不過由於只搭載 HUAWEI HMS 及 HUAWEI APPGallery 應用商店，令一眾用開 GMS 服務的用家卻步。不過近日有消息傳出，HUAWEI 將在歐洲市場推出兩款搭載GMS新機，分別是 P30 Lite New Editon 及 P30 Pro New Edition！

據外媒報導稱，近日於德國 HUAWEI 官網上出現了兩款新機，分別是P30 Lite New Editon 及 P30 Pro New Edition，目前官方並沒有詳細說明新版手機的規格。有外界猜測，這兩款新手機將搭載 GMS 服務，並會以德國運營商 Vodafone 合作推出。

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HUAWEI P30 Pro 於2019年3月發佈，該機採用了6.47吋OLED屏幕，配備Kirin 980處理器，搭載4000萬像主鏡 + 2000萬像 + 800萬像 + TOF LEIICA 四鏡頭及3200萬像自拍鏡頭，電池容量為4200mAh。

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