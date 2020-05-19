Xperia 10 II 上手試玩：Sony 設計重回正軌、看不出來是平價機

Sony 由上年度起落實執行「One Sony」的品牌方針，連旗下手機也跟隨了相機部門的命名方式，2020 年上市的手機續作全以羅馬數字表達代數，例如上年度的中階機 Xperia 10 系列續作，就是 Xperia 10 II。
Sony Xperia 10 II 近日就在港正式開售，不過今代不再分作 10 及 10 Plus 兩部機，而是集中火力推出一部 Xperia 10 II，可能亦因為如此，在機身設計、用料上對比上一代都有明顯進步，如果單看外貌的話，可能不會知道它的售價只是＄2,599。
玻璃機身手感、觀感俱佳
將 Sony Xperia 10 II 拿上手的當下，筆者有兩大感受，首先是 Sony 在今代的機背改用玻璃物料，實在比起上代進步太多；另外就是 Xperia 10 II 由於邊框依然是純塑膠物料，僅得 151g 的機身頗為輕量。
長屏幕操作與前作相若
Xperia 10 II 延續了上代的中階定位，機內所用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 665，運算能力對比之前當然有進步，但畢竟並非旗艦處理器，除了日常 Whatsapp、打出打入、看看影片之外，Xperia 10 II 還是未能應付最高規格的遊戲需求。
21：9 長屏幕，在日常使用時的確可以看得更多（蔡浩騰 攝）
不過在日常操作上，Sony 尚算實用的自家介面設計派得上用場，可以善用 21：9 的長屏幕作多工之外又可兼顧單手操作：
有進步、但仍有進步空間的拍攝能力
Sony 在宣傳時，強調 Xperia 10 II 的三鏡頭與 Xperia 1 的焦段一樣，不過畢竟用的 CMOS、鏡頭模組都不一樣，兩者在拍攝輸出方面都不能相提並論。
Xperia 10 II 的雖然未算差，但整體的拍攝體驗一般，缺點相當明顯，例如按下快門後的預對焦時間過長、鏡頭之間的質素參差等等。較令人不解的，是 2 倍變焦鏡的成象居然會比主鏡頭的數碼變焦為差：
從上面兩圖可見，不論是細節或是成色，2 倍變焦鏡的輸出都不及主鏡，但往後倍數的變焦影像都建基在變變焦鏡成像之上，故令 Xperia 10 II 的遠攝質素大打折扣，日常拍攝，最好還是主力用上 Xperia 10 II 的主鏡頭或廣角鏡。
Xperia 10 II 主鏡頭試相
Xperia 10 II 超廣角鏡頭試相
Xperia 10 II 2 倍光學變焦鏡頭試相