Xperia 10 II 上手試玩：Sony 設計重回正軌、看不出來是平價機

Sony 由上年度起落實執行「One Sony」的品牌方針，連旗下手機也跟隨了相機部門的命名方式，2020 年上市的手機續作全以羅馬數字表達代數，例如上年度的中階機 Xperia 10 系列續作，就是 Xperia 10 II。

Sony Xperia 10 II 近日就在港正式開售，不過今代不再分作 10 及 10 Plus 兩部機，而是集中火力推出一部 Xperia 10 II，可能亦因為如此，在機身設計、用料上對比上一代都有明顯進步，如果單看外貌的話，可能不會知道它的售價只是＄2,599。

玻璃機身手感、觀感俱佳

將 Sony Xperia 10 II 拿上手的當下，筆者有兩大感受，首先是 Sony 在今代的機背改用玻璃物料，實在比起上代進步太多；另外就是 Xperia 10 II 由於邊框依然是純塑膠物料，僅得 151g 的機身頗為輕量。

+ 5 + 4 + 3

長屏幕操作與前作相若

Xperia 10 II 延續了上代的中階定位，機內所用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 665，運算能力對比之前當然有進步，但畢竟並非旗艦處理器，除了日常 Whatsapp、打出打入、看看影片之外，Xperia 10 II 還是未能應付最高規格的遊戲需求。

21：9 長屏幕，在日常使用時的確可以看得更多（蔡浩騰 攝）

不過在日常操作上，Sony 尚算實用的自家介面設計派得上用場，可以善用 21：9 的長屏幕作多工之外又可兼顧單手操作：

有進步、但仍有進步空間的拍攝能力

Sony 在宣傳時，強調 Xperia 10 II 的三鏡頭與 Xperia 1 的焦段一樣，不過畢竟用的 CMOS、鏡頭模組都不一樣，兩者在拍攝輸出方面都不能相提並論。

Xperia 10 II 的雖然未算差，但整體的拍攝體驗一般，缺點相當明顯，例如按下快門後的預對焦時間過長、鏡頭之間的質素參差等等。較令人不解的，是 2 倍變焦鏡的成象居然會比主鏡頭的數碼變焦為差：

從上面兩圖可見，不論是細節或是成色，2 倍變焦鏡的輸出都不及主鏡，但往後倍數的變焦影像都建基在變變焦鏡成像之上，故令 Xperia 10 II 的遠攝質素大打折扣，日常拍攝，最好還是主力用上 Xperia 10 II 的主鏡頭或廣角鏡。

Xperia 10 II 主鏡頭試相

Xperia 10 II 超廣角鏡頭試相

Xperia 10 II 2 倍光學變焦鏡頭試相