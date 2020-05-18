任天堂成最大贏家！美國主機遊戲消費額破紀錄　動森外邊隻課金多

肺炎疫情至今仍影響全球，很多人的生活習慣也因疫情有所改變，最明顯的是更多時間留在家中，甚至改成 work from home 的工作模式。彭博 NPD Group 的數據反映出，最新一季美國的主機遊戲消費比以往任何一個季度高，這亦全因疫情的「助攻」。

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主機遊戲消費大增

根據 NPD Group 數據反映，1 月至 3 月的主機遊戲消費比上年增加了 9%，高達 109 億美元，而且這個消費額更是有數據以來最高。而 NPD 的數據中，有 96 億美元是遊戲和遊戲內微交易，當中包括《Call of Duty：Modern Warfare》﹑《毀滅戰士：永恆》﹑《龍珠Z：卡卡洛特》﹑《Fortnite》﹑《GTA V》﹑《Minecraft》﹑《MLB The Show 20》﹑《NBA 2K20》，以及近期大熱的《動物之森》等。

《動物之森》不足兩星期就賣出 1,177 萬隻（官方圖片）

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任天堂又一次做大贏家

在任天堂的 2019 Q4 財務業績反映出，《動物之森》不足兩星期就賣出 1,177 萬隻。同時 Switch 和 Switch Lite 主機的銷量也有顯著的增長， NPD Group 更指出 Switch 的銷量增長，已抵消了其他主機銷量的下跌（硬件的銷售額超過 7.7 億美元）。當然，全球今年減少買 PS4 和 Xbox One 與兩間大廠都會在 2020 年推出新一代主機有關。而《Ring Fit》﹑《動物之森》(3 月 20 日推出）的熱潮和在家時間增加，即是全球瘋搶 Switch 的原因。

數據只計算了 1 月至 3 月，而 Switch 全球斷貨和《動物之森》搶購期是延續到 5 月，所以下季度的 Switch 和遊戲的消費金融增長可能會再進一步提升。這個數據也反映了一個有趣的情況，很多人都會在選擇打機來消磨時間，或者由於減少外出和不能旅遊的關係，《動物之漫》成最大的打卡「熱點」。

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資料來源：The Verge