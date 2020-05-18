任天堂成最大贏家！美國主機遊戲消費額破紀錄　動森外邊隻課金多

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

肺炎疫情至今仍影響全球，很多人的生活習慣也因疫情有所改變，最明顯的是更多時間留在家中，甚至改成 work from home 的工作模式。彭博 NPD Group 的數據反映出，最新一季美國的主機遊戲消費比以往任何一個季度高，這亦全因疫情的「助攻」。

相關報導：動物森友會6星期賣1341萬　打入任天堂Switch歷年十大熱賣遊戲榜

↓↓↓2019財政年度Switch 全球10大暢銷遊戲（截至20年3月底）↓↓↓

+6
+5
+4

主機遊戲消費大增

根據 NPD Group 數據反映，1 月至 3 月的主機遊戲消費比上年增加了 9%，高達 109 億美元，而且這個消費額更是有數據以來最高。而 NPD 的數據中，有 96 億美元是遊戲和遊戲內微交易，當中包括《Call of Duty：Modern Warfare》﹑《毀滅戰士：永恆》﹑《龍珠Z：卡卡洛特》﹑《Fortnite》﹑《GTA V》﹑《Minecraft》﹑《MLB The Show 20》﹑《NBA 2K20》，以及近期大熱的《動物之森》等。

《動物之森》不足兩星期就賣出 1,177 萬隻（官方圖片）

+4
+3
+2

任天堂又一次做大贏家

在任天堂的 2019 Q4 財務業績反映出，《動物之森》不足兩星期就賣出 1,177 萬隻。同時 Switch 和 Switch Lite 主機的銷量也有顯著的增長， NPD Group 更指出 Switch 的銷量增長，已抵消了其他主機銷量的下跌（硬件的銷售額超過 7.7 億美元）。當然，全球今年減少買 PS4 和 Xbox One 與兩間大廠都會在 2020 年推出新一代主機有關。而《Ring Fit》﹑《動物之森》(3 月 20 日推出）的熱潮和在家時間增加，即是全球瘋搶 Switch 的原因。

數據只計算了 1 月至 3 月，而 Switch 全球斷貨和《動物之森》搶購期是延續到 5 月，所以下季度的 Switch 和遊戲的消費金融增長可能會再進一步提升。這個數據也反映了一個有趣的情況，很多人都會在選擇打機來消磨時間，或者由於減少外出和不能旅遊的關係，《動物之漫》成最大的打卡「熱點」。

↓↓↓相關圖輯：動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱（點下圖放大）↓↓↓

+27
+26
+25

資料來源：The Verge

PayＭe存漏洞？付款被Whatsapp朋友捷足先登　一招教你安全過數
平價新iPad今年底出？新iPad mini有超大螢幕？蘋果AR眼鏡面世？
一田購物優惠日5.28開始全場1折起！氣炸鍋、高清電視、耳機激減
氣象冷知識│天文台拆解逼港颱風減弱　香港安全竟靠台灣、呂宋？
Redmi Note 9 Pro 小米 Note 10 Lite 開賣　低中價靚鏡實機即睇
Apple Mac Pro Wheels 5千元滾輪組改裝滑板輪！世上最昂貴滑板？
Oneplus 8 Pro手機有X光透視功能？一個原因不能作偷窺工具
荃灣電器開倉！MacBook Air、iPad Pro、手提電腦及家電低價必搶
消委會揭收費串流平台自動續訂　myTV SUPER、FOX+取消需時最長
黑鯊 Black Shark 3 Pro 電競 5G 機上手玩　多 2 粒掣食雞無難度
評測 Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。