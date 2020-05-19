日本立例17歲以下每日只能打機一小時惹不滿　學生準備起訴政府

日前，《王者榮耀》才發出公告，將會限制未成年玩家（18 歲以下）每日的遊玩時間，以及課金金額。本以為這類限制只發生在關心當地青年的中國，原來日本香川縣早在 4 月 1 日也生效了類似的法例，規定該地區所有 17 歲或以下的青少年每日打機時間不可超過 1 小時。不過，同樣面對限制，日本玩家的反應和行動就大大不同。

限制打機時間

經常對日本有一個遊戲和娛樂文化大盛的國家，沒想到竟然也出現限制國民打機時間的舉動。日本香川縣在 4 月 1 日生效一條法例，限制所有的 17 歲或以下的未成年人士，每日打機的時間不得和過 1 小時，因此引來大量受影響的青少年反對。但當地的青年並沒打算只在網絡上批評對法律的不滿，而是付諸實行反對行動，確定起訴日本政府，藉以要求香川縣政府能取消法例。

起訴日本香川縣政府的 17 歲高中生（jurnalotaku 圖片）

起訴日本政府的行動由一名香川縣的 17 歲高中生發起，透過當地一名律師的幫助，挑戰「遊戲成癮條例」的打機時間限制。根據 Yahoo Japan 的報導指，這名學生不滿政府限制國民的打機時間和行為，認為未成年玩家每日的可打機時間，應是由自己和父母協調和管理，不應受到政府以及法例的管制。

而這名高中生為了籌集資金作為起訴的經費，同時在 Twitter 上發起眾籌活動。他亦提出這條法另一個令人不滿的地方，就是起草法例時己假定打機會對青少年帶來負面影響，沒全面認識打機行為和遊戲的另一面，他認為遊戲能確實幫助他們舒解學業和生活上的壓力。這次的起訴也得到他的父母支持，亦將發起「國家賠償請求訴訟」，要求政府作出賠償。

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+ 6 + 5 + 4

那邊廂，中國都對遊戲作出限制，如上述提到的《王者榮耀》，以及近期鬧得熱哄哄的 Switch 國行﹑PS4 線上商店和連線的限制等，而不時也在網上看到中國玩家的抱怨。目前只見他們接受條例的安排，或做出自己玩不到（PS4／Xbox）就舉報 Switch 國行能遊玩水貨遊戲的行為，實現「自己沒有，別人也不能有」的目的。這名 17 歲的玩家起訴政府的情況，應該也只能在日本看到。

資料來源：Yahoo Japan