【蒸焗爐】Panasonic全新產品烹調方法多變　容量大可同步煮兩餸

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近年蒸焗爐與氣炸鍋，可說是廚房中的「超級巨星」，擁有不少捧場客，而 Panasonic 日前在港推出全新 NU-SC180W 蒸焗爐，內設兩層凸軌，可以進行雙層烹調，加快開飯時間。

Panasonic NU-SC180W 蒸焗爐，具有 20公升容量，兩層凸軌設計，可以進行雙層烹調。只要將準備好的食材放入爐中，選擇烹調組合就得，而且 NU-SC180W 蒸焗爐設有五種烹調組合，包括：蒸氣、健康炸、發酵、烘焗、蒸氣烘焗。

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具備三種蒸氣模式的 Panasonic NU-SC180W 蒸焗爐，分別為低溫蒸（80°C）、原氣蒸（100°C）及燉煮（100°C），設有最長 3 小時的蒸燉及自動溫控設計。而使用蒸煮模式時，可毋須預熱，放入食物後即可進行烹調。此外亦有外置式水箱設計，不用打開爐門也可加水。

除蒸焗功能，Panasonic NU-SC180W 蒸焗爐亦具有烤焗功能，內置背部熱風對流烘焗功能，可設定 100°C 至 230°C 溫度烤焗。另外，NU-SC180W 蒸焗爐亦提供發酵功能，發酵時可選擇溫度為 30°C 或 40°C。

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【本文獲「BetterHome.hk」授權轉載。】

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