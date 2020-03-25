【氣炸鍋vs焗爐】速度味道6大事項比試一文看清　3類食物不宜氣炸

氣炸鍋「熱爆」，相比焗爐有何分別？遇見氣炸鍋食譜，換焗爐製作如何做到近乎一樣的效果？想購買氣炸鍋前，不妨參考以下好處及壊處分析。免浪費時間嘗試，氣炸鍋不適合做的3樣料理是甚麼？綜觀各類食材，氣炸雞及雞翼的效果特別出色，原因為何？

《愛的迫降》再次捧紅了炸雞，縱然炸雞超好味，但高脂、高熱量是不能否定的事實，可是當氣炸鍋出現，逆轉了油炸食物一般予人的油膩感。近來廚房小家電最火紅的也該是氣炸鍋莫屬，標榜少油、吃得健康，令不少人趨之若鶩。然而，不常吃煎炸食物、不常吃烤肉及薄餅、家中有焗爐、廚房沒有多餘空間、不為潮流而買等，以上有沒有說中一、兩個不買氣炸鍋的理由？

人氣韓劇《愛的迫降》經常吃炸雞的鏡頭，這一幕利正赫（玄彬飾）與尹世理（孫藝真飾）難得在安穩中共享炸雞。（《愛的迫降》影片截圖）

按下圖先看看氣炸鍋的5大好處及5大壊處︰

氣炸鍋好處

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氣炸鍋壊處

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氣炸食物被高速對流的熱空氣包圍，加上高溫，熱空氣帶走食物表面的水分，同時逼出食物本身的油脂模擬「油炸」的效果。若食材本身多油，像帶皮雞腿、雞翼、燒肉、香腸及三文魚等，一滴油也可不放。熱風在密閉的鍋內形成急速循環的熱流讓食物變熟，食物的質感介乎於焗爐和油炸之間，又頗像在油溫不太熱而炸出來的食物，好處勝在較不油膩。一般較多人認同烹製氣炸雞或雞翼的效果好，至少有以下3個優勝原因。

為何氣炸雞、雞翼效果最出色？

氣炸鍋不適合做甚麼？

氣炸鍋vs焗爐

氣炸鍋本身就是焗爐的一種，可比喻為帶高速熱空氣對流的小型焗爐。（尹嘉蔚攝）

氣炸鍋本身就是焗爐的一種，可比喻為帶高速熱空氣對流的小型焗爐。真正原理是用熱風烤而非炸，不過兩者的操作原理有所區別，氣炸鍋利用鍋內熱風循環將食物烤熟，煮食鍋空間狹小，加熱時間快。而焗爐使用輻射熱烤焗食物，某些焗爐背部有風扇，設有熱風模式，同樣利用熱風對流原理，使食物受熱更均勻，例如焗餅乾，可更快達至酥脆及乾燥，烤肉時可加強熱力穿透。

氣炸鍋原理是用熱風烤而非炸，風扇在內鍋之上，因氣炸鍋內部空間狹小，熱風流動較為猛烈，以同一溫度來計，加熱速度比焗爐更快。（尹嘉蔚攝）

如果真要比較氣炸鍋及焗爐的優劣，按下圖有6樣重點（加熱原理及速度、食物味道、濕度及顏色、清潔方面）可作參考︰

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家裡沒有氣炸鍋但有焗爐，不打算添置氣炸鍋，但看見某個氣炸鍋食譜想做，試試善用焗爐作替換，相比氣炸鍋食譜的溫度，將焗爐的溫度調高5-10°C，並切換為熱風模式，烤製時間基本上可維持一樣，食物出來的效果沒有太大差異，當然需按家用廚具的實際火力來調整。基本上沒有絕對的結論來分出氣炸鍋或焗爐較好，哪個烤出來的食物較美味，要看你多數烹調甚麼食物及飲食習慣而定。