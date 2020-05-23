日本醫院、網民力撐HK Mask　旺角展出創意設計　兼售特別版口罩

由Dr K Kwong牽頭、與社企裳樂匯坊Sew On Studio研發的民間口罩「HK Mask」，人人都可以免費下載剪裁紙樣，自製可重用口罩亦不困難，同時亦令不少網民自發設計特別款式的口罩。最近就在旺角大商場中展出這些獨特設計款式的HK Mask口罩，而且現場中亦可以限量購買特別版款式的HK Mask。

位於旺角波鞋街的The Forest商場，舉行「創意布口罩展覽」。（林勇攝）

多個月的抗疫期間，一罩難度之下，由DR K Kwong牽頭與社企裳樂匯坊Sew On Studio研發的可重用口罩「HK Mask」，而且更網上免費提供口罩紙樣，讓一般人都可以自行縫製口罩。Dr K Kwong更指不少外國網民同樣支持HK Mask，如已有日本醫院自製HK Mask於急症室中使用、澳洲或其他缺乏口罩資源國家的網民都在網上分享如何使用HK Mask等。

雖然Dr K Kwong正是HK Mask的研發者之一，但決定將口罩免費讓市民免費下載紙樣自製，「一個仙」都不會收。（林勇攝）

雖然香港資源充足下，HK Mask未算是大熱到「成行成市」，但仍激發起不少設計師的創意，利用不同設計的布料設計獨一無二的HK Mask香港人的口罩。就在5月22日起，於旺角The Forest商場內展出多款本地設計師及一眾二度就業婦女，繡出精緻花紋圖案的可重用布口罩。另外，還在現場限量發售購買特別款式的HK Mask，另外亦可以在商場購買滿指定金額來換取口罩。

↓↓↓↓展覽中特別設計的口罩（點下圖放大）↓↓↓↓

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↓↓↓↓展覽中更有特別版口罩購買（點下圖放大）↓↓↓↓