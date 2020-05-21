iOS 13.5推出！戴口罩解鎖iPhone更方便　但有功能香港用唔到？

iOS 13.5現已開放更新。新增「密碼捷徑」讓用家配戴口罩時，於配備Face ID的iPhone或iPad上更快取用密碼欄位以解鎖裝置。Apple同Google共同開發的「COVID-19 暴露通知API」亦增設了，支援來自公共衛生當局的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎 COVID-19）接觸追蹤App。

因為新冠肺炎瘟疫問題，世人戴口罩時間多了。用開Face ID的朋友要解鎖iPhone基本上相當麻煩亦費時，因為口罩遮了面，系統無法辨識臉部，最後還是要輸入密碼，而且更要等最少1秒才顯示數字鍵盤，因為系統不停重複以Face ID檢查的步驟誤時。

iOS 13.5雖然沒有完全解決到戴口罩廢了Face ID武功的難題，但就增設了一個「密碼捷徑」（點擊放大圖片細睇）：

簡單講，當系統辨識不到臉部（如戴了口罩情況）時，就跳過不停重複以Face ID檢查的步驟，直接顯示數字鍵盤，讓用家可以即時輸入密碼，令解鎖過程更快更爽；而不再如過往辨識不到臉部時，因為不斷重複檢測而要運行一頓（需時最少1秒）才顯示數字鍵盤。當然，用家再向上掃，仍可於脫下口罩後使用Face ID解鎖。

此外，Apple和Google共同開發的「COVID-19暴露通知API」，是透過藍牙技術追蹤新冠肺炎確診者的接觸傳播史、警示曾接觸（官方字眼為「暴露於」）確診者的人士尋求協助的工具，是iOS 13.5重點。用家可經以下路徑檢視該API（點擊放大圖片細睇）：

但正如上面步驟擷圖所見，「COVID-19暴露紀錄」和「暴露通知」目前在香港無法使用。但逆向思維出發，香港現時瘟疫回落，希望未來用不著此功能吧。

簡單講，這是一款患者自願加入、以手機充當電子手環的接觸追蹤工具。一位新冠肺炎確診者可自行選擇與獲授權的衛生相關App（以iPhone為例，「暴露通知」以API形式加入至iOS 13.5的「健康 Health」App中）分享其裝置的隨機識別碼。而開啟了「暴露通知」的一般用家，其iPhone透過藍牙跟周遭其他裝置交換隨機識別碼。所收集的隨機識別碼會儲存在暴露紀錄中14日，如果紀錄中存有來自新冠肺炎確診者的隨機識別碼，「健康」App就會通知該用家可能接觸過患者，尋求醫療協助。重溫iOS 13.5 Beta 3報導（點擊放大圖片細睇）：

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就着「COVID-19暴露紀錄」和「暴露通知」，Apple官方亦有篇千字文解釋藍牙追蹤工具的技術細節，可於更新了iOS 13.5的iPhone「設定」>「私隱」>「健康」瀏覽（點擊放大圖片細睇）：

要是你所在地區可以啟用「COVID-19暴露紀錄」和「暴露通知」，你又擔心個人私隱的風險，以下報導或可解答你的部份疑難。即刻重溫（點擊放大圖片細睇）：

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