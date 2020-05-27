GPD WIN Max評測：8吋迷你掌上電腦　附設打機掣性能夠唔夠用？

作為一名95後，小時候就喜歡玩DNF這款遊戲，當初也是總偷偷摸摸的去網吧報到，體驗那種刺激且上頭的感覺，當初最大的夢想就是擁有一個掌上電腦，那還是一名小學生的幻想，於是我就暗暗發誓，成為科技家，去開發掌上電腦。

隨着時間的流逝，那份最初的夢想也漸漸的出現在我的腦海。而我今天給大家評測的產品就是一部尺寸僅為8吋的GPD WIN Max掌上電腦，讓我們來看一下這款產品會帶給我們怎樣的驚喜~

GPD WIN Max採用簡約的造型設計，再加一系列的細節打造，為玩家提供比較適用的性能外，還具有非常強大的便利性，較小的尺寸能夠應對多種場景的需求，這也是一款能玩Steam遊戲的掌上遊戲機，先讓我們來看看這款GPD WIN Max的特點。

1、採用Intel Core i5 1035G7處理器，能夠滿足大部分用戶的需求。 2、搭載了8吋的全高清觸控屏，在保障便攜的同時還能提供觸屏操作的效果。 3、雙熱管結合大功率渦輪風扇，大排量側吹式設計，進一步增加散熱效率。

01/ GPD WIN Max基礎介紹

GPD WIN Max的上蓋採用CNC工藝鎂鋁合金設計，既能夠提供細膩的金屬感，還能起到保護的作用。機身採用的是採用的是LG-DOW121H航空級抗衝擊ABS合成樹脂，能夠起到耐高温的功效，還具有非常強悍的抗擊性。

在外觀方面，GPD WIN Max採用便攜的設計，屏幕採用的是第五代康寧大猩猩玻璃，並加持了H-IPS技術，按年S-IPS技術能夠大幅度提高響應時間，減小色彩漂移，提升色彩還原度。此外，GPD WIN Max屏幕僅為8吋，分辨率為1280x800，像素密度為189PPI，在這裏要強調，並不是分辨率越大越好，每一個屏幕尺寸都有自己適合的分辨率。

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除此之外，GPD WIN Max屏幕還採用全觸屏的設計，支持10點觸控，可以通過在屏幕上或者觸控板來進行掌機的操作控制，當然也可以連接鼠標以及外設，具有非常強的靈活使用性。

GPD WIN Max內置了類Xbox360手柄的佈局設計，包括仿PS4手柄的分體式方向鍵，L1/L2R1/R2鍵，雙3D搖桿。

對於遊戲本來說最大的難點在於散熱問題，強力的散熱能夠進一步的保障整機的性能發揮。GPD WIN Max搭載了雙熱管結合大功率渦輪風扇，大排量側吹式設計，9孔超短距離排風通道，熱風排出效率提升是上代產品WIN2的8倍。

在接口方面，GPD WIN Max搭載了HDMI*1、USB Type-A 3.1 Gen1*2、Thunderbolt3*1、Type-C*1、RJ45有線網口*1、3.5mm耳機/麥克風二合一接口*1、MicroSD卡插槽*1，能夠滿足大部分用戶的擴展需求。

GPD WIN Max 65W超級快充（中關村在線授權使用）

在續航方面，GPD WIN Max搭載的是3x5000mAh/ 57Wh鋰電池，輕度使用能夠達到14小時的時間。此外，其還支持65W超級快充，基於PD3.0快充協議，可同時給手機、平板、筆記本等多設備充電。

除此之外，GPD WIN Max配備了藍牙5.0，能夠提供3MB/s傳輸速度，並且最多可接7個藍牙設備。同時，其還支持最新的Wi-Fi 6，相比Wi-Fi 5G，速度大幅度提升。

小結：GPD WIN Max這款產品並不同於傳統掌上電腦，這款產品主打的方向是遊戲，這就意味着比傳統的掌上電腦在性能上會有很大的提升，當然性能的提升，就要有更好的散熱方案。除此之外，續航能力也是重中之重。而GPD WIN Max在散熱方案以及續航上採用的技術是同類產品中的佼佼者，此外，GPD WIN Max下載軟件和我們正常的手提電腦相同，下載軟件只需要到軟件的官網下載即可。

讓我們來看一下：GPD WIN Max在性能上的表現如何。

02/ 測試環節

簡單介紹一下GPD WIN Max的主要硬件信息。

處理器：採用的是Intel Core i51035G7，採用10nm工藝，4核8線程的設計，基準頻率1.2GHz，睿頻加速3.7GHz，2MB二級緩存，6MB三級緩存，4GT/s OPI總線速度，處理器性能超越桌面旗艦i7-4790K。

此外，處理器內置11代Iris Plus Graphics 940核顯，基準頻率300MHz，最大動態頻率提升至1.05GHz。

固態：採用的是BIWIN M.2 SSD 512GB，支持NVMe協議，按年傳統的SATA硬盤，在傳輸速度上有着數倍的差距。在使用DiskMark軟件的測試成績如下，讀取速度為2028.9MB/s、寫入速度為1615.9MB/s。

內存：採用的是SKHynix LPDDR4 3733MHz內存。

遊戲測試：

測試幀數軟件：MSI Afterburner，這是一款多功能的軟件，能夠在遊戲中起到記錄幀數的作用，還能夠測試出遊戲內的平均幀數。

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03/ 寫在最後

GPD WIN Max是一款新時代潮流的電子產品，屏幕的尺寸僅為8吋觸屏顯示器，而且還加持了搭載了Xbox360手柄的設計，進一步增加了整體的操作感。此外，GPD WIN Max採用的是Intel Core i51035G7，採用的10nm的工藝，在保障性能的同時還能提供較好的性能。在遊戲方面也能夠暢玩當下的一些熱門網遊，而且還能夠進行一些常用的辦公文件的處理，是一款集多功能於一體的。

除此之外，現階段的筆記本種類層出不盡，但是以當下的形式來看，在未來掌上電腦或許是新的潮流~

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】