死心吧！iPhone 12仍會有瀏海　難關全因集結蘋果心血的Face ID？

「十多年來，我們始終致力於打造一步全面屏 iPhone。它能讓人完全沉浸其中，自己卻臻於無形。」這是 Jony Ive 在 iPhone X 宣傳影片中所講述的一句話。 顯然，和所有消費者一樣，蘋果最終的目標，也是希望打造出一台正面滿是屏幕的真全面屏手機。然而三年過去了，iPhone 頭上頂着的那片瀏海，能動刀了嗎？

無瀏海 iPhone？沒有一個爆料能信

與往常一樣，距離新旗艦 iPhone 發佈還有小半年時間，網絡上就會出現各種爆料。而這些爆料主要還是圍繞這價格、機型數量以及大家最為關心的外形上，畢竟這三個信息，基本上就是決定了消費者買不買得起，買不買得到以及買了之後能不能被人一眼認出來。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12 Pro渲染圖▼▼▼

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但真要數這麼多爆料之中，最受讀者關注的還是瀏海設計。其實自 iPhone X 發佈，蘋果首次採用「瀏海屏」設計後，「今年能不能把瀏海剪掉」似乎成為了廣大果粉每年一問的問題。

無瀏海 iPhone 的傳聞其實從 iPhone X 發佈之前就已經在流傳了。而在今年也有大大小小的各種爆料稱蘋果將會在今年滿足大家的願望，當中甚至還有一些所謂的「官方爆料」。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名▼▼▼

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在今年二月份的時候，蘋果官網的精選配件頁面中上新了一款名為 Incase ICON Lite 的「蘋果獨家提供」背包。為了突出這款背包的大容量，官方配圖的背包裏還放了一台 MacBook、一台 iPad 以及一台 iPhone。

有「現代列文虎克」之稱的網友很快就發現了圖中不對勁的地方。在這個渲染圖裏面，iPhone 是沒有瀏海的。

這則消息很快就在網絡上傳開了，而蘋果很快也對這個圖作出了修改，給 iPhone 補上了一片瀏海。

類似所謂的「官方爆料」其實在去年也曾經出現過。在去年年底，蘋果支持的官方微博賬號以及官方 Twitter 賬號背景中，也出過兩台無瀏海 iPhone。

於是，網絡上就開始又出現各種奇奇怪怪的聲音，有說蘋果不小心用錯了宣傳物料，也有說蘋果是故意泄漏信息給新品預熱的。

（Apple官方Twitter圖片）

實際上，在拍攝宣傳照片的時候，如果手機並非拍攝主體，而手機的屏幕顯示又和現場的光線環境難以配合的話，很多攝影師其實都會優先照顧現場環境，然後在後期階段再把屏幕給 P 上去。所以上面兩個所謂的官方爆料，很有可能就是在後期的時候，忘記把瀏海補上而已。

雖然一向以嚴謹著稱的蘋果犯下這種低級錯誤確實有點難以置信，但再怎麼說，其實也比所謂的「官方預熱」要靠譜得多。因為一方面，這不是蘋果慣用的宣傳手段，另一方面，在新品預熱上，蘋果也從不缺流量。

而除了這些所謂的「官方預熱圖」以外，今年還有另外一個爆料看似靠譜，但其實也同樣經不起推敲。該爆料是來自國外科技網站 svetapple.sk 的，上個月的時候，該網站聲稱在泄漏的 iOS 14 代碼中發現了一個官方的 SIM 卡安裝教程，而教程的圖例當中，iPhone 是沒有瀏海的。

我們此前曾經在一篇文章中討論過，一般這些經過工程師逆向解構新系統得來的新品線索可信度其實是挺高的。

但仔細看一下這則爆料，首先發現該線索的工程師是匿名的（一般都會公開姓名），其次在 iOS 當中是沒有自帶 SIM 卡安裝教程（下載 Apple 支持才有），所以真實性是值得懷疑的。

當然，最值得懷疑的，還是這個設計本身的實現難度。

把瀏海剪掉，還真沒有那麼簡單

從爆料圖來看，要做成這種全面屏，解決方案是像 iPad Pro 一樣，把原本放在瀏海的元器件，都往上邊框裏面塞，從而把瀏海削掉。

iPad Pro 能做到，並不代表 iPhone 能做到。首先 iPad Pro 的解決方案並沒有把 Face ID 的模組縮小，只是把邊框做粗了。

從iFixit 的拆解可以看出，iPad Pro 上的 Face ID 模組當中的元器件雖然在排列上是有所改變的，但所佔的面積跟 iPhone 上的相差無幾。

那有沒有可能把元器件再進一步縮小？當然有可能，但難度太大了。

Face ID 的原型就是大家所熟知的 Xbox 體感外設 Kinect。Kinect 的原開發商 Prime Sense 在被蘋果收購之後，經過蘋果強大的技術整合能力，最終將 Kinect 的體積縮小了將近 10 倍並最終塞進了 iPhone X 的瀏海之中。

既然能把寬約為 63mm 的原型縮小到只有 1/8，那再縮小個幾毫米，難度應該不難吧？

事實恰好相反，隨着集成度越高、元器件的大小越接近當前技術的極限尺寸，元器件還能夠縮小的空間就越小，難度也越大。

目前 iPhone 11 Pro 的邊框為 3mm 左右，即便增加到爆料圖紙中所示的 4~5mm，要把元器件往邊框裏面塞，無論是元器件的設計還是內部堆疊，以今年的技術幾乎都還是個不可能完成的挑戰。

雖然說去年的魅族 16 就曾經試過在手機邊框裏塞鏡頭，但整個 iPhone 瀏海，除了前置鏡頭以外，還包括紅外相機、點陣投影儀等 8 個元器件，難度可以說完全不在一個量級。

魅族16（AppSo授權使用）

正如魅族前副總裁李楠在論壇中表示，無瀏海 iPhone 肯定是蘋果努力的方向，但並不會在今年出現。

Face ID 是不會輕易被拋棄的

當然，只要蘋果想，要做出一個真全面屏 iPhone，其實並不難。不用 Face ID 可以用屏下指紋，不想留揚聲器開孔可以用屏幕發聲技術，前置鏡頭塞不進邊框又不想挖孔，升降式鏡頭也可以考慮一下。

這些技術方案，很多 Android 廠商都已經投入到了商用之中，甚至還有的已經進行過數次迭代，這只是一個選擇問題。但顯然，對於蘋果來說，用戶體驗還是比設計要更重要一些。

Face ID (GettyImages)

以我個人的使用體驗為例，在習慣了使用 Face ID 之後，因需要評測等原因使用其他 Android 機的時候，即便所使用的不是結構光，明知道安全性會有所下降，但我依然會選擇使用面部解鎖（長期需要戴口罩的這段時間除外）。

因為這種「是由它來找你，而並非你去找它」的解鎖交互會會更加自然。

而為了讓 Face ID 更好用、更安全，其實蘋果的投入並不小。大家可能都知道除了蘋果以外，很多 Android 廠商都有結構光面部識別。但你可能不知道的是蘋果點陣的數量幾乎是這些廠商的兩倍。

【相關圖輯】戴口罩iPhone Face ID失靈！教你一鍵即熄人臉解鎖（點圖放大閱讀）↓↓↓

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大家可能知道蘋果的 Face ID 使用的是紅外結構光。但你可能不知道的是，其實陽光底下包含了大量的紅外線，如果使用傳統 850nm 波長紅外鏡頭的話，在陽光底下進行面部識別就會有很多幹擾。為了解決這個問題，蘋果還特地收購了一家公司，目的就是讓 iPhone 上的紅外鏡頭能夠接收非常規的 960nm 波長紅外外線。

可見的是，Face ID 確實是一套蘋果為之付諸了很多心血的系統，蘋果並不會那麼輕易地把它「優化」掉。而且抱有這個觀點的並不只我一個人，其實蘋果營銷副總裁 Greg Joswiak 在早前採訪中就已經表達過類似的觀點：

Face ID 是一個造價非常昂貴的系統，有些競爭對手認為可以簡單用一個前置鏡頭來造出類似的性能，很不幸，這就是其中的差距。這就是我們為什麼做這樣一個成本高昂的部件的原因，因為它能達到的安全性，是在 2D 面部識別技術中不斷疊加之後的質變。

「我不認為蘋果應該受到其他廠商的影響，不應該為了砍掉「瀏海」而放棄 Face ID，又或者添加一個彈出式鏡頭來進行面部掃描。這種事情蘋果是不會做的。我會去欣賞和信任人們嘗試新事物，競爭是讓我們變得更好的原因，但這不是我們想做的改變。」

綜合上面的分析，蘋果今年大概率還是做不到把瀏海給剷平，放棄 Face ID 使用屏下指紋也並不符合蘋果的戰略以及價值觀，所以今年想要看到沒有瀏海的 iPhone 依舊是不太可能的事。

但大家也不要灰心，因為在最近接連準確預測新款 iPad Pro、新款 iPhone SE 產品特性及發佈時間的爆料大神 Jon Prosser 分享了一張新款 iPhone 的 CAD 示意圖。從圖中可以看出，新款 iPhone 的瀏海裏，聽筒的位置直接移到了邊框上方，省下了很多橫向空間，從而進一步地縮減了瀏海的體積。

iPhone 12（Jon Prosser圖片）

從實現難度來看，相比起把所有器件都塞進邊框，單單只是塞一個聽筒顯然還是要簡單不少的。另外彭博社此前也對該爆料進行過評論，他們認為按照蘋果一貫的進度，到四五月份的時候，新品的設計圖紙基本上是已經敲定的了，所以這個時候傳出的圖紙爆料，可信度往往會比較高。

所以今年無瀏海 iPhone 應該是看不到的了，把瀏海修一修，換個小瀏海，應該沒有問題吧。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：無瀏海 iPhone？今年請停止幻想】