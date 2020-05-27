ASUS 性價比筆電新作 VivoBook S14 搭配 Ryzen 7 上陣

在 Windows 筆電市場中，Intel 處理器近年一直保持著近乎壟斷的狀態，不過一直都與 Intel 保持著競爭關係的 AMD 今年也再度進攻筆電市場。於年頭發表了 Ryzen 4000 系列的流動版本處理器，標榜比 Intel Core 更強大的圖像性能橫空出世。 而最近採用 Ryzen 7 系列處理器的筆電、例如今日試玩的 ASUS VivoBook S14 也在香港上市。

ASUS 的 VivoBook S14，日前就同時推出了搭載 AMD Ryzen 以及 Intel Core i 處理器的版本，其中採用 Ryzen 7 4700U 處理器的型號，在效能上除了一般文書用途之外，也可以作中階打機用途，售價為＄6998，對比起表現相若的 Intel 處理器型號要便宜二千大元，究竟用上手又如何？

金屬機身 低調硬朗

在測試性能、操作之前，當然要看看 ASUS VivoBook S14 的外形。它採用了全金屬機身，厚度為 1.59cm，不算特別纖薄，不過整體造型俐落，即使重量稍重至 1.4kg，上手仍然覺得 VivoBook S14 的流動性不俗。

今次借測的 VivoBook S14（D433IA）為 AMD Ryzen 版本 ，不論內裡是採用 4700U 還是 4500U，凡是 AMD 處理器的版本，都只有黑色選擇，反而 Intel 處理器的 Core i5 版就有齊黑白紅綠四色選擇（蔡浩騰 攝）

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處理器效能出色打機性能有驚喜

是次測試的 ASUS VivoBook S14（D433IA）是兩部 AMD 處理器 VivoBook 中的較高階型號，用的是 AMD Ryzen 7 4700U 處理器，據說在效能方面可以媲美 intel Core i 10 代的 i7 型號：

另外它所自帶的 Radeon RX Vega 7 GPU，圖像處理能力又會優於 Intel 處理器型號的 Intel UHD Graphics，故可以應付一定的遊戲需求：

以 ASUS VivoBook 運行 OverWatch 中階圖像設定的實機操作影片，可以留意畫面左上角的 FPS 數值跳動，一般在 40fps 以上水平：