CASIO G-Shock FROGMAN 五代潛水錶 3個原因行針好過跳字

【CASIO FROGMAN五代】夏日潛水，作為潛水錶防水當然基本，高度防撞加更配合日常生活需要亦非常重要，CASIO G-Shock FROGMAN 潛水錶「睇得又用得」，早前官方終於將第五代FROGMAN GWF-A1000 到港，竟然是主打行針！原來這次改變有3個好處…

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FROGMAN 五代 日本官方公布3款配色，6月初於香港也會推出 【CASIO】

顯示更清晰 LED救命燈

CASIO全球推出G-Shock FROGMAN第五代潛水錶（GWF-A1000），一如以往蛙人錶設定，擁有ISO 200m防水，繼承6局電波自動較準時間功能（德國、英國、美國、日本福島、日本九州及中國），當中與FROGMAN系列潛水錶最大分別是將顯示由全跳字改為三圈加指針顯示時間（另備31日日曆顯示），用家可時針和分針重疊檢視潛水時間，在水底下的指針顯示配合LED輔助背景燈，更容易顯示潛水時間及氣樽剩餘容量。錶面背景LED燈除顯示指針位置外，亦可啟動為照明模式，在水底作為緊急備用照明的實用功能。

手機配對

FROGMAN五代亦支援手機功能，配合CASIO App應用程式以Bluetooth 5.0配對手機，手錶能記錄潛水活動時間、潛水日誌（最多30個記錄）及顯示潮汐圖，亦能進行自動連接設定：包括時間調整、顯示300個城市世界時間，更有「尋找手機」功能逆向啟動聲音尋找手機。

最長使用30個月

FROGMAN五代續航時間基本約5個月，當中並未計入啟動錶面太陽能充電及正常開啟所有功能、手機連接，如需長期使用亦可透過省電模式關閉部分功能，最長續航時間可達30個月。（香港售價 HK$6,780）

▼▼ FROGMAN 演化史 【點圖放大】▼▼

FROGMAN經歷第五代進化，由GW-6900經典G-Shock款式改造，加入更多潛水使用的實用功能，1993年推出第一代FROGMAN原來並未有專屬系列字樣刻於錶環，直至第二代起才有，錶身按鍵各代亦有不同排位；一次過重溫歷代FROGMAN設計。

▼▼ FROGMAN五代影片 ▼▼