Lenovo IdeaPad 5i 評測：10 代 i7 CPU「文書機」打機性能都達標

【Lenovo IdeaPad 5i】自從「電競」二字出現後，電腦產品就出現了兩條明顯的分歧，簡單來說，其實是出現了所謂的「電競級」產品，成為專為玩家而設的高效能配置。而一般的文書機，就開始給人一種不能打機的印象，與其說不能打機，可能以玩家不會選擇作為打機電腦這說法會更適合。IdeaPad 5i 用上 10 代 i7 CPU，和 NVIDIA 獨立顯示卡，同時滿足文書和基本遊戲需要。

第 10 代 i7 CPU

Lenovo IdeaPad 5i 最高搭載 第 10 代 Intel Core i7 CPU，而筆者測試的版本用上 intel Comet Lake G系列首發的 i7 1065G7，採用 4 核、8 線程的設計，15W TDP 讓 IdeaPad 5i 的功耗較低，作為文書機的 CPU 基本上沒有太多地方挑剔。10 代 i7 再配上NVIDIA GeForce MX350 2GB 獨立顯示卡，其實已不只要一般的文書專用機，應付主流遊戲的中階效果也不大問題。

（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

遊戲效能

遊玩主流的遊戲如《英雄聯盟》時，使用中階效能可以穩定 60 fps，而且機身的散熱效果不俗，低噪音也沒有過熱的情況。不過，遊玩射擊遊戲如《Apex Legends》時，幀數只是保持 40 - 60 fps。雖可順暢運行遊戲，但如果用家打算在公餘時間玩射擊遊戲的話，可能不能滿足太多畫面上的表現。同時，WiFi 6 提供了穩定的網絡連線，筆者用 WiFi 連接網絡打機時，也沒有感到延遲問題。

15.6 吋 Full HD 窄邊框 IPS 螢幕（陳錦洪 攝）

平實機身 唯重量稍重

IdeaPad 5i 的機身一如系列的特色，平實簡約，鐵灰色的外殼，只有角落加上 Lenovo 的標誌。15.6 吋全高清 (1920 x 1080) IPS 窄邊框螢幕，用盡機身的位置，IPS 螢幕也能提供極佳的色彩效果。不過，IdeaPad 5i 的厚度高達 1.95cm，重量也達到 1.7kg，便攜性頗低，如果不常帶出街用的話還可接受。