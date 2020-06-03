Sony Xperia 1 II 公布香港定價上市日期　Alpha 高速對焦實試

Sony Xperia 1 II 香港定價正式公布，準備入手這部引入 Alpha 相機高速對焦及追蹤連拍技術，而且加入 Zeiss 光學技術的 5G 手機的話，記得留意以下 Xperia 1 II 試玩及上市消息速報。

Sony Xperia 1 II （讀作 Mark 2）以相機方式命名，當然是主打拍攝功能。Sony 特別為 Xperia 1 II 找來自家 Alpha 9 乎相機的工程師共同開發，除繼續支援人眼對焦外，更加入動物眼睛追焦功能，鏡頭更由 ZEISS 光學技術校準，及使用 ZEISS T 塗層減少反射光線，令色彩平衡和對比度更加出眾。

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Sony Xperia 1 II 配備 6.5 吋 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED（3840 x 1644）屏幕。（區慶威攝）

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Sony Xperia 1 II 沿用上一代的 3 鏡頭設計，不過感光元件就大幅升級，其中 1,200 萬像素主鏡頭（f/1.7、視角82 度、OIS）就起用 1/1.7 吋 Exmor RS for mobile 感光元件，而 1,200 萬像素超廣角鏡（f/2.2、視角 124 度）亦起用 1/2.55 吋 Exmor RS for mobile 感光元件，至於 1,200 萬像素 2X 變焦鏡（f/2.4、視角 34 度、OIS）則起用 1/3.4 吋感光元件。Sony Xperia 1 II 更搭載 3D iToF 鏡頭，令低光拍攝對焦更加精準。

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Sony Xperia 1 II 香港定價 $7,999，設有紫色、黑色及白色選擇，將會在 6 月中旬正式上市，而且在 6 月 3 日至 30 日期間推出早鳥優惠，優惠期間在 Sony 專門店及特約零售商訂購（限量 3,000 名），可獲贈限量版 Momax Q. Power Pro 無線充電流動電池連底座（$598）。