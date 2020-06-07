Matrix 電話17 年後經典重現　傳說中罕有品Samsung N270開箱影片

Matrix 廿二世紀殺人網絡絕對是科幻電影的經典，其中除了第一集出場的手機 Nokia 8110 蕉仔令人印象深刻之外，第二集 Reloaded 當中由 Samsung 特別為電影設計的 N270 Matrix Phone，更加是一台傳說中的電話。外國近日有 YouTuber 找到一台全新的 Matrix 手機開箱拍片，大家一齊睇睇這一次的經典開箱。

有睇過 Matrix 系列的手機迷，相信除了第一集中奇洛李維斯使用的 Nokia 8110 之外，應該亦都對 Samsung 特別為電影設計的「彈耳筒」手機 Matrix Phone N270 印象深刻。Samsung N270 當日除作為電影道具之外，亦曾經在 2003 年以限量發售的方式出現。YouTube 頻道MrMobile的主持 Michael Fisher 特別找來一台全新的 Samsung Matrix Phone，作為新節目《When Phones Were Fun》的頭炮開箱產品。

Samsung Matrix Phone N270 礙於制式及流通量，並未曾在香港市面上出現。（When Phones Were Fun）

↓ Samsung Matrix 手機在電影中出現 ↓

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Samsung Matrix Phone N270 在 2003 年伴隨電影上畫推出時，是由美國 Sprint 網絡獨家發售，所以並不適合香港制式使用。不過物以罕為貴，這台經典科幻手機現時依然有價有市，《When Phones Were Fun》中顯示的拍賣網就標價達 825 英磅（約港幣 $8,100）。

↓ Samsung Matrix Phone 開箱 ↓

雖然功能只屬 2003 年年代的普通功能手機，配備一個 128 x 160 的 TFT 屏幕（估計為 65,536 色），另外鏡頭、觸控屏幕等現代化功能當然一一欠奉。

↓ Samsung Matrix Phone 全面睇 ↓

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《When Phones Were Fun》這個 YouTube 節目開宗明義昔日手機更好玩，將會主打上世紀 90 年代到 2,000 年代初，各種設計獨特，比起現時設計千篇一律更有個性的各款經典電話。喜歡手機的朋友，亦可以留意一下。