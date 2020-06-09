HTC 終於有新手機？Desire 20 Pro 料 16 日發表、規格搶先睇

HTC 近一、兩年的發展重心由智能手機轉面向 VR 業務，已經久久沒有推出新機，對上一次在香港推出市場的已經要數一年前的中階 U19e。當大家以為 HTC 將逐漸淡出手機市場，他們卻在這個時侯宣布新機消息。

在 HTC 台灣的 Facebook 之上，稍早前上載了一張預告圖，圖中有日期及一部手機的剪影，明示在 6 月 16 日將會有新機公布。消息一出，HTC Fans 當然是表示歡迎，不過深入調查一下，卻發現這部新機並非讓人可以興奮起來的旗艦機種。

原來在 HTC 預告中的這部新機，早在 2 個月前已經在網上稍作曝光，應該就是中階定位的 Desire 20 Pro：

早前在網上流出的 Desire 20 Pro 設計圖，與 HTC 預告中的手機身影吻合，同樣採用四鏡頭設計及打孔全面屏（圖 evleaks）

在規格方面，HTC Desire 20 Pro 據說將會採用 Qualcomm Snapdragon 665 處理器、配以 6GB RAM 運作，屏幕尺寸未明，然而解像度將會是 2340x1080，綜合幾項已經可以基本確定這部 HTC 新作應只是一部中階定位的智能手機。

另外，由於 S665 的硬件規格中並不包含 5G 連線功能，故今次 HTC 發表的並非一直傳聞的 5G 機種，向好的一面看，就代表 HTC 稍後或還有更高階的手機新作發表？

資料來源：XDA、evleaks、HTC