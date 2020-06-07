iOS 13.5 更新又現災情？iPhone 11 系列無端變「綠芒」

iOS Bug 法總是層出不窮，近來次次更新都有大大小小的災情出現。近日為 iPhone 用戶帶來口罩 FaceID 解鎖功能的 iOS 13.5 及後來的 iOS 13.5.1 更新，就莫名其妙地為用戶的 iPhone 畫面蒙上一層綠色。

不久之前，有 iPhone 11、11 Pro 以及 11 Pro Max 的用戶在網上反映，其手上的 iPhone 屏幕間歇性地出現偏綠現象，原因不明，但他們都有幾個共通點，就是都更新到了 iOS 13.5 或最新的 iOS 13.5.1 版本，並且都開啟了暗黑模式 Dark Mode 以及會調暗調黃畫面的 Night Shift 功能。

圖中右邊的 iPhone 11 出現明顯的偏綠現象（圖 9to5Mac）

有用戶指，這樣的「綠芒」現象會以約 25％ 的機率出現在初解鎖屏幕之時，在出現後 3 秒鐘左右就會自然消失，雖然持續時間不長，然而這樣的故障頗為擾民，如果不明就裡的話更可能誤以為是硬件故障、將 iPhone 送修，反而更費時失事。

目前這個故障沒有任何方法改善，同時又 Apple 官方也未有正式回應，坊間傾向相信 Apple 在事情曝光之後會在下一個 iOS 正式版本、亦即 iOS 13.5.2 推出時將問題根除。

資料來源：9to5Mac