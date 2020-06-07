iOS 13.5 更新又現災情？iPhone 11 系列無端變「綠芒」

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iOS Bug 法總是層出不窮，近來次次更新都有大大小小的災情出現。近日為 iPhone 用戶帶來口罩 FaceID 解鎖功能的 iOS 13.5 及後來的 iOS 13.5.1 更新，就莫名其妙地為用戶的 iPhone 畫面蒙上一層綠色。

不久之前，有 iPhone 11、11 Pro 以及 11 Pro Max 的用戶在網上反映，其手上的 iPhone 屏幕間歇性地出現偏綠現象，原因不明，但他們都有幾個共通點，就是都更新到了 iOS 13.5 或最新的 iOS 13.5.1 版本，並且都開啟了暗黑模式 Dark Mode 以及會調暗調黃畫面的 Night Shift 功能。

圖中右邊的 iPhone 11 出現明顯的偏綠現象（圖 9to5Mac）

有用戶指，這樣的「綠芒」現象會以約 25％ 的機率出現在初解鎖屏幕之時，在出現後 3 秒鐘左右就會自然消失，雖然持續時間不長，然而這樣的故障頗為擾民，如果不明就裡的話更可能誤以為是硬件故障、將 iPhone 送修，反而更費時失事。

目前這個故障沒有任何方法改善，同時又 Apple 官方也未有正式回應，坊間傾向相信 Apple 在事情曝光之後會在下一個 iOS 正式版本、亦即 iOS 13.5.2 推出時將問題根除。

資料來源：9to5Mac

【美國示威】GTA V、NBA2K等遊戲關服兩小時　悼念George Floyd
Motorola Moto Razr第二代摺芒機曝光　尺寸睇齊Z Flip兼支援5G
Matrix 電話17 年後經典重現　傳說中罕有品Samsung N270開箱影片
NASA 太空人上太空發現 GoPro 無 SD 記憶卡　最後原來係咁解決
iPhone 12延後推出或成真？疫情影響主要零件供應商洩露延期生產
豐澤網店限時減價59折起！iPhone減逾千！Apple Watch、筆電都有
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。