華為 Huawei Y6p 新手機主打超大電量！價格先決無得輸？

標榜續航力強的大電手機一直是市場寵兒，而且因為規格需要不高，間接也令價錢越賣越低，不過講平價，華為最新在香港推出的 Y6p 可謂刷新了下限。 華為 Y6p 內置大電機常見的 5000mAh 容量電池，不過價錢只需＄1,288，電池與價錢之間的比例可謂冠絕市場了。

當然，賣得如此平價，Y6p 的規格自然也有著不少將貨就價之處，處理器並非華為自家出品的 Kirin 系列，而是改採用定位入門級別的 MediaTek Helio P22。

雖然 Y6p 的屏幕足有 6.3 吋，絕對稱得上是大芒機種，不過它的解像度也就得 720x1600，如果放在 2020 年 YouTube 的標準，連「高清」都未能算得上了。

華為採用 6.3 吋 IPS 水滴全面屏，不過解像度也只有 720x1600，僅僅算是「高清」

另一方面，華為 Y6p 依然是在美國制裁下誕生的新作，意味著它將沒有 Google Mobile Service 使用，沒有 Gmail、YouTube 等 Apps 預載，要下載 Apps 也得用上華為自家的 AppGallery，並不是人人都能接受。

近期市場上大電機也不止得 Y6p 一部，除它以外，Samsung 在同日宣布上市的 Galaxy A21s，早前又有 vivo Y50、Lenovo A7 等機選擇，只不過單論價錢的話，華為 Y6p 依然有一定優勢。

▼▼▼▼▼ 近期各大電手機電池容量及售價參考 ▼▼▼▼▼