Switch／動森機正價買！抽籤6.14截止　登記方法6大須知一文看清

【Switch主機／動森機正價買 NSEW抽籤】又有機會不食「炒價」買Switch了！NSEW從6月12日早上10時至6月14日晚上8時登記抽籤，中籤者可以港幣2,340元正價購得原色（電光藍‧電光紅）或《集合啦！動物森友會》（《動物之森》）特別版Switch，有需要的話不要錯過。

今次Switch主機將會在NSEW限量抽籤發售，售價港幣2,340元，名額125個。登記由6月12日早上10時開始，至6月14日晚上8時截止（以NSEW系統時間為準）。兩款主機名額分配如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

↓↓↓ 登記步驟 ↓↓↓

登記詳情：

登記日期：2020年6月12日早上10時至6月14日晚上8時

抽籤結果： 將於6月18日下午6時在NSEW Facebook公佈，NSEW亦會以Email 通知中籤者安排購買事宜

中籤者購買日期：2020年6月23至28日

購買地點： NSEW 門市（深水埗黃金商場地面16號舖）

更多詳情：「NSEW - 任天堂正規商品販賣店」Facebook專頁

（NSEW）

6大須知免DQ

1) 每人只限登記1次，重覆登記將會被取消資格而不作通知。

2) 登記時不設選項，主機款式將隨機抽出，NSEW不接受更改。

3) 資料一經提交便不能作任何更改，如因提供不正確資料引致無法收到通知，NSEW不負責。

4) 取貨時須出示身份證正本及確認電郵核對身份，如未能核實中籤者身份，NSEW不能完成購買程序。

5) 此購買活動必須以現金付款，不設退換。

6) 中籤者必須於2020年6月28日前親臨NSEW門市完成購買，逾期作廢。

為何要買Switch？

購買Switch除了可以遊玩大熱的《動物之森（動物森友會）》，亦可以玩有助減肥瘦身的RingFit（當然RingFit要另外購買），一舉多得。

RingFit減肥實效：日本人妻日日玩RingFit！成功減走20 kg 趕走肚腩、拜拜肉

（網上圖片）

↓↓↓ 《RingFit Adventure》試玩&評測 ↓↓↓