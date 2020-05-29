Canon EOS M6 Mark II復古小巧性能強大　M系列旗艦機拍片一樣得

當聊到相機時，我們總想在高性能和小巧機身之前得到平衡，對於日常家用來講，APS-C片幅的高性能機器就能滿足這種要求。Canon EOS M6 Mark II作為Canon EOS M系列中的最強機型，不管是圖片還是影片拍攝，都擁有良好表現，適合每個愛好攝影的人。

Canon EOS M6 Mark II是一台顏值很高的相機，外形復古，機身小巧，外出攜帶時，不但不會增加負擔，而且可以靠復古的風格幫你吸引注意力。但別看Canon EOS M6 Mark II的小機身，實際上，它還容納了強大的性能。

Canon EOS M6 Mark II 有效像素約3250萬，這樣的像素值非常適合家用。不但保證了畫質的清晰，而且後期可以進行二次裁切，如果需要將照片打印出來，也足夠用，不妨把自己的得意作品們打印出來，掛在客廳裡，時刻都能再次感受這份美好。

▼▼▼Canon EOS M6 Mark II樣版相片▼▼▼

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Canon EOS M6 Mark II作為EOS M系列中的旗艦機型，動態拍攝性能也很出色。支持最高約14張/秒的高速連拍，並支持最高約30張/秒的RAW連拍模式，有利於抓拍運動中的物體。相機使用了全像素雙核CMOS AF對焦系統，抓拍過程中，可以快速對準被攝物體，保持跟焦。

而且，EOS M6 Mark II還可以拍攝分辨率為3840×2160的無裁切4K短片。在短片拍攝時，感光度也高達ISO12800。所以，這麼一台高顏值高性能，方便攜帶的相機，有沒有打動你的心呢？

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