Canon EOS M6 Mark II復古小巧性能強大　M系列旗艦機拍片一樣得

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

當聊到相機時，我們總想在高性能和小巧機身之前得到平衡，對於日常家用來講，APS-C片幅的高性能機器就能滿足這種要求。Canon EOS M6 Mark II作為Canon EOS M系列中的最強機型，不管是圖片還是影片拍攝，都擁有良好表現，適合每個愛好攝影的人。

Canon EOS M6 Mark II是一台顏值很高的相機，外形復古，機身小巧，外出攜帶時，不但不會增加負擔，而且可以靠復古的風格幫你吸引注意力。但別看Canon EOS M6 Mark II的小機身，實際上，它還容納了強大的性能。

Canon EOS M6 Mark II 有效像素約3250萬，這樣的像素值非常適合家用。不但保證了畫質的清晰，而且後期可以進行二次裁切，如果需要將照片打印出來，也足夠用，不妨把自己的得意作品們打印出來，掛在客廳裡，時刻都能再次感受這份美好。

▼▼▼Canon EOS M6 Mark II樣版相片▼▼▼

+2

Canon EOS M6 Mark II作為EOS M系列中的旗艦機型，動態拍攝性能也很出色。支持最高約14張/秒的高速連拍，並支持最高約30張/秒的RAW連拍模式，有利於抓拍運動中的物體。相機使用了全像素雙核CMOS AF對焦系統，抓拍過程中，可以快速對準被攝物體，保持跟焦。

而且，EOS M6 Mark II還可以拍攝分辨率為3840×2160的無裁切4K短片。在短片拍攝時，感光度也高達ISO12800。所以，這麼一台高顏值高性能，方便攜帶的相機，有沒有打動你的心呢？

相關圖輯：點圖放大看攝影8大必須注意準備事項↓↓↓

+5
+4
+3
【Canon EOS RP評測】價錢親民微單相機　新手入門一樣啱用 !
【文青單反】Canon EOS 200D II輕便高顏值！專屬女生的相機　
【Nikon Z50評測】小巧入門無反相機　價錢親民最啱拍片
【Fujifilm X-T200評測】高顏值入門無反相機　機身輕巧畫質優秀
【Fujifilm X-Pro3評測】復古設計相機　必試富士菲林模擬模式
Fujifilm X100V無反相機評測　由內到外全面升級復古情懷別無他選
【Nikon、Canon、Sony】全片幅時代大廠們卻不放棄APS-C原因是？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。