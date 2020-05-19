日本人妻日日玩RingFit！成功減走20 kg　趕走肚腩、拜拜肉

【RingFit Adventure減肥效果】任天堂（Nintendo）Switch遊戲《RingFit Adventure》（健身環大冒險／リングフィット アドベンチャー）屢屢傳出減肥喜訊，日本就有少婦用RingFit配合飲食等，成功減走20公斤，認真勵志！

Switch《RingFit Adventure》讓玩家利用實體伸縮圓環控制器與Joy-Con搖桿結合，玩遊戲之餘輕鬆運動全身，更可以自訂鍛煉組合，達到減肥健身活動效果。

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別小看這個RingFit，推出初期菲律賓一名肥胖男子成功靠它趕走「大肚腩」變成型男，30天成功瘦身！

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今次日本少婦的減肥故事成果就更加顯著。現年26歲、身高164厘米的她，是兩子之母，去年8月開始決心減肥，並在Instagram（IG）帳戶「oniku_diet」分享過程。

日本媽媽成功減走20公斤

（IG）

當時重75公斤的她，先從飲食入手，高蛋白質、低糖低脂是「指定動作」，亦有做一些簡單運動健身，例如凌晨4時許起牀步行50分鐘等。

直至去年11月丈夫送她RingFit作生日禮物後，她每天堅持玩RingFit約1小時，做遊戲中的訓練，再繼續配合飲食等，最終成功用8個月時間達成減重20公斤目標，面部轎輪廓明顯變尖，肚腩亦變成「小蠻腰」！

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當然，她的成功除了運動，也有賴均衡飲食，想瘦身的朋友不妨到其IG取經。

資料來源：按此